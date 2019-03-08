الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد الشهداء استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب المقرر إقامتها غدًا السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.



وسيكون مران اليوم خفيفًا بعض الشئ في ظل حالة الإرهاق التي تضرب الصفوف بسبب طول الرحلة التي أستمرت ما يقارب الــ15 ساعه وهو ما يثير علامة الدهشة الشديدة في عدم استخدام طائرة خاصة لنقل المارد الأحمر في رحلة بهذا الشكل قد تعرض بعض اللاعبين للإصابات.



ويحدد الجهاز الفني في مران اليوم الذي سيكون في نفس التوقيت التي ستقام فيه المباراة( السادسة مساءا بتوقيت القاهرة- الخامسة بتوقيت الكونغو) الموقف النهائي لعدد من اللاعبين وعلي رأسهم عمرو السوليه في الإنضمام لقائمة المباراة من عدمه.