مؤتمر صحفي للمدير الفني للأهلي للحديث عن مباراة فيتا كلوب

يعقد الاوروجوانى مارتن لاسارتى ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، ظهر اليوم الجمعة ، مؤتمر صحفي ، فى ملعب الشهداء بالكونغو ، للحديث عن مباراة الفريق أمام فيتا كلوب ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ، ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، والمقرر لها ، غدا السبت ، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة .



ويتحدث مارتن لاسارتى ، خلال المؤتمر الصحفي ، الذى تتواجد به وسائل الإعلام ، عن مباراة غدا السبت ،وحظوظ فريقه فى التأهل لدور الـ 8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، والحديث عن المباراة وبعض الأمور الفنية .



ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، وفيتا كلوب بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط .