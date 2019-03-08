ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مؤتمر صحفي للمدير الفني للأهلي للحديث عن مباراة فيتا كلوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
يعقد الاوروجوانى مارتن لاسارتى ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، ظهر اليوم الجمعة ، مؤتمر صحفي ، فى ملعب الشهداء بالكونغو ، للحديث عن مباراة الفريق أمام فيتا كلوب ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ، ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، والمقرر لها ، غدا السبت ، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

ويتحدث مارتن لاسارتى ، خلال المؤتمر الصحفي ، الذى تتواجد به وسائل الإعلام ، عن مباراة غدا السبت ،وحظوظ فريقه فى التأهل لدور الـ 8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، والحديث عن المباراة وبعض الأمور الفنية .

ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، وفيتا كلوب بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط .

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

7 أسباب وراء حذفك من التموين.. تعرف عليها

زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو

شاهد.. قبطان مخمور يصطدم بجسر سيارات عملاق

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

عزيزية الشرقية.. قبلة عشاق الحواوشي.. والأربعاء اليوم المقدس

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات

ننشر نص خطبة الجمعة مكتوبة ومسموعة وبلغة الإشارة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

فيديو

تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو
أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو
أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو
فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟