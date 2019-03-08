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أخبار العالم

نتنياهو يحذر حماس من أي تصعيد تجاه إسرائيل

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:32 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سمر صالح
حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو حركة حماس من أي مظهر من مظاهر التصعيد أن ذلك سيلاقي ردا إسرائيليا مضاعفا.

وقال نتنياهو خلال جولة قام بها اليوم في المنطقة الحدودية إنه من الأفضل أن تدرك حماس ذلك الآن وليس متأخرا.

ونوه إلى أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تجدد للتصعيد من حماس بأشكال متنوعة.

وأجرى نتنياهو خلال الجولة جلسة تقييمية للأوضاع الأمنية واستمع إلى تقارير من ضباط الجيش.

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