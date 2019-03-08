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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 8 -3- 2019

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:22 ص
الدولار
الدولار
مايكل عياد
استقر سعر صرف الدولار، أمام الجنيه خلال اليوم الجمعة 8 مارس 2019، وذلك على أسعار إغلاقه أمس، حيث سجل بيع الدولار في البنك المركزي 17.38 جنيه للشراء، مقابل 17.51 للبيع.

وسجل صرف مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 17.50 جنيه للشراء و17.55 جنيه للبيع، مقابل 17.50 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، إلى 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع، مقابل 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع، مقابل 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، اليوم عند 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع، وفي بنك البركة عند 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي عند 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان عند 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع.


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