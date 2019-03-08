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محافظات

تأجيل ماراثون الشرقية بسبب استشهاد أحد أبناء المحافظة

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تأجيل انطلاق فعاليات ماراثون الشرقية والذي كان من المقرر انطلاقه صباح اليوم من أمام  ديوان عام محافظة الشرقية وصولا إلى استاد جامعة الزقازيق بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية  بالمحافظة وجميع محبي ممارسة الرياضة من الشباب والفتيات.

وأكد محافظ الشرقية أنه تم اتخاذ هذا القرار لاستشهاد جندي "مصطفي محمد عبد الحميد" ابن قرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس أحد رجال القوات المسلحة ومصاب عمليات حربية بالعريش وستتم أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بمسقط رأسه.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بخالص العزاء لأسرة الشهيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده  بواسع رحمته ويدخله فسيح  جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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