إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للمرأة

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا تحت عنوان كل ما تريد معرفته عن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وأوضح الانفوجراف أن اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.





وقال الانفوجراف إن الاحتفال جاء بعد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام ١٩٤٥ ، لافتا إلى أن مصر تحتفل بيوم المرأة المصرية في ١٦ مارس من كل عام تخليدا لذكرى شهيدات ثورة ١٩١٩ .



