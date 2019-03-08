إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للمرأة

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا تحت عنوان كل ما تريد معرفته عن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وأوضح الانفوجراف أن اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
وقال الانفوجراف إن الاحتفال جاء بعد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام ١٩٤٥ ، لافتا إلى أن مصر تحتفل بيوم المرأة المصرية في ١٦ مارس من كل عام تخليدا لذكرى شهيدات ثورة ١٩١٩ .
وأضاف الانفوجراف أن الدستور المصري يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات ، كما ان هناك اهتمام بالمرأة المصرية حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية كما تعمل الحكومة وجميع الأجهزة على تفعيل استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠.