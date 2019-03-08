وزير الري يبحث مع وفد سنغالي منظومة إدارة الموارد المائية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري سفير دولة السنغال الشقيقة ووفد خبراء من وزارة الهيدروليكا والصرف الصحي بجمهورية السنغال وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الوثيق مع الدول الأفريقية لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق التنمية بدول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.



وتطرق اللقاء إلى طلب الجانب السنغالي مشاركة مصر كشريك استراتيجي في المنتدى العالمي التاسع للمياه والذي تنظمه دولة السنغال والمقرر عقده بداكار عام 2021، ويأتي هذا المطلب بعد نجاح وزارة الموارد المائية والري في تنظيم أسبوع القاهرة الأول للمياه والذي عقد في أكتوبر الماضي حيث طلب الجانب السنغالي الدعم الفني من وزارة الموارد المائية والري في تنظيم منتدي داكار 2021.



وأشار رئيس اللجنة الوطنية المنظمة للمنتدى إلى أن المنتدى يتضمن عدد من المحاور الأساسية وهي ندرة المياه والتعاون والتنمية الريفية،لافتا إلى أن دولة السنغال تسعى إلى مشاركة مصر في محور المنتدي الخاص بالتعاون وذلك من خلال المساعدة في تنظيم جلسات المؤتمر وتشكيل مجموعات العمل واختيار المتحدثين في الجلسات.



كما أشاد بمخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه وتطلعه إلى المشاركة بشكل أكبر في أسبوع القاهرة الثاني للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2019 وحرص دولة السنغال على اعتبار اسبوع القاهرة الثاني للمياه أحد الانطلاقات والإعلان عن منتدى داكار 2021 من خلاله.



من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العاطى إلى تجارب الوزارة الناجحة في مجال معالجة مياه الصرف والتي قد تندرج تحت محور التنمية الريفية وضرورة تكاتف جهود أبناء القارة السمراء في نقل وتبادل الخبرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول القارة والتعاون المتبادل لتنفيذ المشروعات المشتركة لخدمة وتلبية احتياجات شعوب دول القارة تحت مظلة "مبادرة داكار 2021" وأهمية تبادل الخبراء والمتدربين في قطاع المياه من كلا البلدين.



ونوه وزير الري إلى إمكانيات الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال قطاع التدريب الإقليمي المزود بجميع ما يلزم من قاعات واجهزة ومعدات تضمن نجاح العملية التدريبية بكفاءة وجودة عالية تواكب معايير التدريب العالمية.



وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد مركز التنبؤ بفيضان النيل والتعرف على امكانياته ومخرجاته، حيث أشار الوزير إلى أن مخرجات المركز حاليا تخدم العديد من الدول الأشقاء .. كما تفقد الوفد ايضا مركز التليمتري للتعرف علي نظم الرصد والمراقبة لبيانات مناسيب وكميات ونوعية المياه والبيانات المناخية وأشار السيد الدكتور الوزير الي كون هذه الأنظمة تتم بسواعد وعقول المصريين ورحب بالتعاون مع السنغال ودول القارة في نقل الخبرات وبناء القدرات فى تلك المجالات..



كما تفقد الوفد ايضا المكتبة المركزية بالوزارة والتى تزخر بعدد من المخطوطات وأمهات الكتب والمراجع العلمية فى مجال ادارة الموارد المائية.. وكذا تم زيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للتعرف على أحدث تقنيات إدارة المعلومات وأنظمة إدارة المعلومات الجغرافية والاستشعار بعد بما يدعم اتخاذ القرار.