نصر سالم: الإعلام يتعامل بطريقة صحيحة مع أكاذيب الإخوان.. فيديو

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في الرد على الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية داخل المجتمع، عن طريق نشر الحقائق التي بدورها تنفي الشائعات.



وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أنه لا يجب أن يتم تداول وتناقل الكلام عن تلك الأكاذيب التي يتم ترويجها والحديث عنها، ولكن الطريقة الصحيحة لدحرها هو إظهار ما هو معاكس لها.



وطالب "سالم" المواطنين عدم التعجل في تصديق ما يثار حولهم، وما تثيره تلك الجماعات، مطالبًا أيضًا كافة وسائل الإعلام بالاستمرار في تلك الطرق لمواجهة تلك الأكاذيب والتعامل معها.

