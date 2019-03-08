إليسا تلغي متابعة نوال الزغبي مجددا

ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعة الفنانة نوال الزغبي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، إذ تعد هذه هي المرة الثانية التي تفعل فيها إليسا هذا الأمر، بعد أن أعادت متابعة نوال قبل أشهر ضمن فترة الهدنة التي شهدت تهدئة الصراع بين نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.





وفي المُقابل، أقدمت نوال الزغبي هي الأخرى على إلغاء متابعة اليسا من حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصراع، خاصة بعد تغيب إليسا عن حضور احتفالية ألبوم نوال بألبومها الجديد "كدة باي"، التي أقامتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة للألبوم في أحد الفنادق الخاصة بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل يومين.





وكانت أخبار قد ترددت عن حدوث أزمة بين نوال الزغبي وإليسا، قبل أشهر، بعد عودة الأولى إلى روتانا من مرة أخرى، في ظل تراشق بالتغريدات عبر تويتر بدأ قبل عدة أشهر، حينما علقت نوال على ألبومها "مش مسامحة" بتغريدة قالت فيها: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره نشطاء السوشيال ميديا بأنه سخرية من البوم إليسا الأخير الذي يتضمن 16 أغنية.



