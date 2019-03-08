ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

إليسا تلغي متابعة نوال الزغبي مجددا

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
سعيد فراج
ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعة الفنانة نوال الزغبي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، إذ تعد هذه هي المرة الثانية التي تفعل فيها إليسا هذا الأمر، بعد أن أعادت متابعة نوال قبل أشهر ضمن فترة الهدنة التي شهدت تهدئة الصراع بين نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

وفي المُقابل، أقدمت نوال الزغبي هي الأخرى على إلغاء متابعة اليسا من حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصراع، خاصة بعد تغيب إليسا عن حضور احتفالية ألبوم نوال بألبومها الجديد "كدة باي"، التي أقامتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة للألبوم في أحد الفنادق الخاصة بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل يومين. 

وكانت أخبار قد ترددت عن حدوث أزمة بين نوال الزغبي وإليسا، قبل أشهر، بعد عودة الأولى إلى روتانا من مرة أخرى، في ظل تراشق بالتغريدات عبر تويتر بدأ قبل عدة أشهر، حينما علقت نوال على ألبومها "مش مسامحة" بتغريدة قالت فيها: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره نشطاء السوشيال ميديا بأنه سخرية من البوم إليسا الأخير الذي يتضمن 16 أغنية. 

لكن نوال الزغبي، ردت بعد ذلك في لقاء مصور لها، على تلك التساؤلات قائلة إنها لم تقصد أحد بكلامها فهي تركز على أعمالها فقط والتحضير لألبومها الجديد وليس لديها وقت للتفكير بالآخرين، وعلقت قائلة: "أنا مش فاضية".

ترشيحاتنا

"ده حتة من الجمال" لـ محمد الشرنوبى تتخطى المليون مشاهدة

قائمة معرض جينيف الدولي لأفضل سيارات العالم 2019.. فيديو

7 أسباب وراء حذفك من التموين.. تعرف عليها

نجاة رئيس دولة عربية من محاولة اغتيال

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 | خدمات

ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

شروط غريبة لمباراة الأرجنتين والمغرب.. اللاعبون المغاربة ممنوعون من السيلفي مع ميسي

بدءا من وكلاء الوزارة وصولا إلى رئيس الحكومة.. لا استثناءات في حذف بطاقات التموين

الولائم.. طقوس سيناوية تتوارثها الأجيال.. والترابط الاجتماعي كلمة السر

سعر مواد البناء اليوم الجمعة 8 مارس 2019

تفاصيل مثيرة فى خطف سائق توك توك وإلقائه على الدائرى.. المتهمون: وضعنا له برشاما منوما في الزبادي.. وجهاز تتبع كشف اللغز

ننشر نص خطبة الجمعة مكتوبة ومسموعة وبلغة الإشارة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

فيديو

بهذه الطريقة يحتفل مطار القاهرة باليوم العالمي للمرأة.. فيديو
اقتصادي: زيادة الدعم في الموازنة العامة الحالية إلى 86 مليار.. فيديو
وزيرة السياحة: أهدي جائزة المعهد الدولي للسلام لكل امرأة مصرية.. فيديو
نصر سالم: الإعلام يتعامل بطريقة صحيحة مع أكاذيب الإخوان.. فيديو
تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟