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الأزهر في أسبوع.. مضاعفة المنح الدراسية لطلاب أفريقيا وتكليف محمد عبدالعاطي منسقا عاما لبيت العائلة المصرية.. وصالح عباس: وزارة التضامن طلبت التعاون مع وحدة لم الشمل لجهودها

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:07 م
صدى البلد
محمد شحتة
حصاد الأزهر في أسبوع
الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية لطلاب أفريقيا إلى 1600
شيخ الأزهر يستقبل وفدًا من منظمة الأديان باليابان
الأعلى للأزهر يوافق على المد عام للباحثين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه
محمد عبدالعاطي منسقا عاما لبيت العائلة المصرية
وكيل الأزهر: وزارة التضامن طلبت التعاون مع وحدة لم الشمل نظرا لجهودها


شهدت مشيخة الأزهر الشريف خلال الأسبوع الجاري عدة أحداث وفعاليات مهمة، كان أبرزها مضاعفة المنح الدراسية لطلاب أفريقيا إلى 1600، وتكليف الدكتور محمد عبدالعاطي منسقا عاما لبيت العائلة المصرية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث.
وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على قرار لجنة شئون الطلاب الوافدين، بمضاعفة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب أفريقيا، لتصبح 1600 منحة بدلا من 800 منحة دراسية، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

وقال الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، إن مصر تهتم بارساء الاستقرار بالمجتمع وإزالة الخلاف بين الأسر ومقاومة العنف الذي تتعرض له المرأة والطفل والوساطة في مسائل الخلافات الزوجية التى تتسبب في انتشار ظاهرة الطلاق.

وأضاف عباس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، أن المشكلة بسيطة ومن الممكن أن نقوم بحلها والحد من هذه الظاهرة في حالة إذا تدخل العقلاء للتوسط في حلها.

وأشار إلى أنه تمت الإستعانة بين وحدة لم الشمل وقطاع المعاهد الأزهرية، منوها أن هذه الوحدة استطاعت أن تساهم في حل كثير من المشكلات، منوها أنه بنفسه أرسل مشكلة للوحدة لمشكلة بين فتاة ووالديها وبالفعل أبلت الوحدة بلاء حسنا وأعادوا روح الحياة بين أطراف المشكلة موجها لجميع أعضاء الوحدة الشكر الجزيل على هذه الجهود تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح أن الوحدة لا يقتصر دورها على حل المشكلات فقط وإنما يشمل التوعية المجتمعية، لافتا إلى أن وزارة التضامن طلبت عقد بروتوكول بين وحدة لم الشمل ومركز البحوث السكانية في الأزهر لأنهم اكتشفوا أن هذه الوحدة تؤدي عملا جليلا ولذلك طلبوا التعاون معها.

فيما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من منظمة الأديان باليابان، برئاسة شوتاي يوكوياما، وذلك في إطار زيارتهم الحالية للقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف يؤمن بأن القانون الذي يجب أن يضبط العلاقة بين البشر التعاون والتعارف والتكاتف بين الناس جميعا، بغض النظر عن دياناتهم وعقائدهم، لافتًا إلى أن هذا القانون أقره القرآن الكريم في أكثر من موضع.

وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف حريص على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة.

من جانبه أعرب شوتاي يوكوياما عن سعادته البالغة ، لزيارة مصر بلد الأزهر الشريف وحصن الأديان السماوية، مؤكدًا حرص المنظمة على التعاون مع الأزهر الشريف، أبرز المؤسسات الإسلامية في العالم؛ لتحقيق السلام الذي نادت به كل الديانات السماوية والتعاليم الإنسانية.

ووافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى جلسته الأخيرة على المد لطلاب وطالبات الدراسات العليا المقيدين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر لمدة عام تبدأ من انتهاء مدتهم القانونية.

كما أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعاطي عباس، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقليوبية، بالقيام بعمل المنسق العام لبيت العائلة المصرية.

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