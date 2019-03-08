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محافظات

زراعة الوادي الجديد: خطة للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
قالت المهندسة نجلاء حسن السعداني، مدير إدارة الشئون الزراعية بالوادي الجديد، إن المحافظة تتجه حاليا للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية نظرا للقيمة الاقتصادية والغذائية لهذه النباتات، موضحة أنه يتم تقديم الدعم اللازم للمزارعين الراغبين في زراعتها، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بطرق الزراعة والرى والتسميد وكيفية تسويق هذه المحاصيل.

وأوضحت أن المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية في الموسم الشتوى الحالى 2018/2019 بلغت 1550.14 فدان ما بين الكمون والبقدونس والكراوية، بالإضافة إلى اليانسون والشمر والبردقوش ونبات الحلبة والريحان.

وأضافت أن أكبر مساحة مزروعة نباتات طبية وعطرية هذا العام جاءت بمركز الفرافرة وبلغت 687 فدانا، يليها منطقة شرق العوينات الاستثمارية بمساحة 510 أفدنة، واحتل نبات البردقوش المرتبة الأولى من حيث مساحة النبات الطبية والعطرية المزروعة بـ495 فدانا، وكانت أكبر مساحة منزرعة بالبردقوش بمنطقة شرق العوينات بمساحة 375 فدانا، وأيضا المساحة المنزرعة بالكمون كانت 494.14 فدان وتصدرت إدارة باريس أكبر مساحة منزرعة كمون وهي 263.12 فدان.

وتابعت أن "المساحة المنزرعة بنبات الكراوية 173.12 فدان، والبقدونس 140 فدانا، والحلبة 112 فدانا، والشمر 105 أفدنة، وجار التوسع في زراعة النباتات الأخرى التي تحقق عائدا ماديا وفيرا".

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