صحف الإمارات: مصر تكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي.. نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال.. السجن لمدير حملة ترامب الانتخابية.. وكوريا الشمالية مستمرة في تخصيب اليورانيوم

-قرقاش: تبنّي الإخوان للعنف في مصر توجه يائس يعكس الكراهية تجاههم

-خاتمي يتوقع عزوفًا الشعب الإيراني عن المشاركة في أي انتخابات مقبلة

-الناتو يدعو روسيا للالتزام بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

-بولتون: ترامب منفتح على محادثات أكبر مع كوريا الشمالية





أبرزت صحف الإمارات الصادرة، صباح اليوم الجمعة، مباحثات وزيري الخارجية المصري والتونسي أمس، كما تابعت تطورات الأوضاع في الجزائر والسودان، واهتمت بأنباء متداولة حول استمرار كوريا الشمالية في نشاطيها النووي الصاروخي.





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة الخليج أن مصر وتونس أجرتا جولة مشاورات سياسية، أمس الخميس بالقاهرة، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي.





وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن ذلك يأتي في إطار انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين، موضحًا أن الوزيرين تطرّقا، خلال اللقاء، إلى الترتيبات التونسية الجارية لاستضافة وتنظيم أعمال القمة العربية المقبلة خلال الشهر الجاري، وتم تبادل الرؤى حول الموضوعات المختلفة المطروحة على القمة.





وأبرزت صحيفة "الاتحاد" إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أمس الخميس، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الملا أوضح -عقب اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن قطاع البترول حقق كذلك أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وأنه وصل إلى أعلى معدل استثمارات خلال الأربع سنوات الماضية بحوالي 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.





وقالت صحيفة "البيان" إن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش وصف تبنّي جماعة الإخوان العنف ضد الدولة والمجتمع في مصر بأنه توجّه يائس يعكس حالة الرفض الشعبي لحكمهم والكراهية غير المسبوقة تجاههم في الشارع المصري.





وفي الشأن الإقليمي، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إشادته أمس بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية التي شهدتها مختلف جهات الجزائر في الأيام الأخيرة، وبنضج المواطنين، لاسيما فئة الشباب، وحذر من «الفتنة» و«الفوضى».





ودعا بوتفليقة إلى الحذر والحيطة من «اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة، داخلية أو أجنبية، التي لا سمح الله قد تؤدي إلى إثارة الفتنة، وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».





وبحسب موقع "24" الإخباري، نجا رئيس جزر القمر المنتهية ولايته غزالي عثمان، أمس الخميس، من محاولة اغتيال، فيما يجوب البلاد حشدًا للدعم قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس، حسب ما أفاد مدير حملته.





وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الرئيس السوداني عمر البشير ترأس أمس اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، كما أشارت تقارير صحفية إلى أن البشير سيلتقي رؤساء الأحزاب السياسية، واعدًا بأن يكون على مسافة واحدة من جميع القوى.





وذكرت "الخليج" أن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي توقع أن تشهد بلاده عزوفًا شعبيًا عن المشاركة في أي انتخابات برلمانية أو رئاسية مقبلة، محذّرًا من أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة إلى الإيرانيين.





وقال خاتمي، المنتمي إلى قادة الحركة الإصلاحية في إيران والممنوع من السفر إلى الخارج، خلال اجتماع مع أعضاء في «تكتل الأمل» في البرلمان الإيراني، إن البلاد تمر بظروف صعبة، وإن من نتائج هذا الوضع انتشار المزيد من عدم الثقة في صفوف الشعب الإيراني بالنظام الحاكم في البلاد، وتفشي الإحباط وخيبة الأمل، مؤكدًا أن لا أحد يستمع بعد لمطالبات الإصلاحيين التي تدعو الشعب إلى التوجه لصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة. ويتشكل تكتل الأمل من المعتدلين الموالين لحسن روحاني والإصلاحيين في البرلمان الإيراني.





دوليًا، قالت "الاتحاد" إن ينس ستولتنبيرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، دعا روسيا مجددًا أمس الخميس إلى الحفاظ على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى وحذر من إلغائها. وأكد الأمين العام للحلف أن التحالف الدفاعي سوف يكون ردًا متوازنًا ومنسقًا بين جميع دوله على ذلك، مضيفًا "ندعو روسيا إلى احترام هذه الاتفاقية الأساسية".





وأفادت "البيان" بأن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابيّة، حُكم عليه الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.



