ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

نهى أباظة تكتب: بالشوكة أكلنا رمان..والجحش بقي نص حصان

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
بالشوكه أكلنا رمان ..عيشنا الدور وبقينا كبار..بنسوقها يادوب بجرار...والمحطه كانت في الجنه ..نزلنا طلعت اكبر نار..بالشوكه اكلنا رمان ...
بالشوكه اكلنا رمان ..وفاكرين عصيره حييجي عل الجاهز...

والجاهز نعصرفيه ..اويعصرنا ....ممكن برضه يمكن جايز ..
حنضحك عل بعض شويه ...حنعبي الهوا ف ازايز....حنقول شبعنا خلاص مش عايزين ..بس الكل حيفضل عايز ..بالشوكه اكلنا رمان.
بالشوكه برضه كسرنا الرمان ,,وجبنا اخره عل ايدينا ..فاكرين الحلو هو الل حيبقي ..بس البايظ مولود فينا ..
نزحلق ونأسفن ..نغلط ..ونوقع غيرنا ف بعضينا..
ومع ان الادب كان موجود ..بس اللعنه كانت لأهالينا..بالشوكه اكلنا رمان ..
اكلنا ,....والعين الفارغه جابت رجلينا..ولما جينا نسمي ..ماحدش سمي ..واتحسبت اكله علينا ..بالشوكه اكلنا رمان
اكلنا بس الاكل ماكنش كتير..واستنينا شوب ضمير او حتي زمه في منديل ...
بس الذمه بعد التعديل.. كانت نص حصان ملهوش كبير ....صاحبه عدي اليوم بالليله ..وخلي الباقي يشيل الشيله ....وبالشوكه اكلنا رمان..
حتي الجحش اكل رمان .. اتنمرد عل عيشته..رقي نفسه بقي نص حصان ..منين ماتروح حتلاقي نص ..مش حتلاقي ابدا حصان ..
نص حصان من تعليم جاهلين ..ونص حصان دكاتره عيانين .ونص حصان عايش عالة او تأمين ..نص حصان عايشين ميتين ..عل فوتوشوب ضمير.....ومحامي عليه قضيه ..وجوازه عايزه جمعيه..ونص حصان ميه حنفيه ..
ومع ان الكل اتعلم ف مدارس ..شغاله معانا بالبركه .. ربك دايما هو الحارس
وبالشوكه اكلنا رمان

ترشيحاتنا

أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو

شريف عامر يعيش لحظات خطر حقيقية أثناء مواجهة كلاب شرسة.. فيديو

شروط غريبة لمباراة الأرجنتين والمغرب.. اللاعبون المغاربة ممنوعون من السيلفي مع ميسي

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

واشنطن تعلن ملاحظة نشاط غريبة في منصة سوهي النووية بكوريا الشمالية

محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو

نصر سالم: الإعلام يتعامل بطريقة صحيحة مع أكاذيب الإخوان.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

ننشر نص خطبة الجمعة مكتوبة ومسموعة وبلغة الإشارة.. فيديو

بدءا من وكلاء الوزارة وصولا إلى رئيس الحكومة.. لا استثناءات في حذف بطاقات التموين

مجدي صادق يكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

فيديو

نصر سالم: الإعلام يتعامل بطريقة صحيحة مع أكاذيب الإخوان.. فيديو
تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو
انقطاع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة بالقليوبية.. فيديو
تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو
أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟