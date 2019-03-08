نهى أباظة تكتب: بالشوكة أكلنا رمان..والجحش بقي نص حصان

والجاهز نعصرفيه ..اويعصرنا ....ممكن برضه يمكن جايز ..

حنضحك عل بعض شويه ...حنعبي الهوا ف ازايز....حنقول شبعنا خلاص مش عايزين ..بس الكل حيفضل عايز ..بالشوكه اكلنا رمان.

بالشوكه برضه كسرنا الرمان ,,وجبنا اخره عل ايدينا ..فاكرين الحلو هو الل حيبقي ..بس البايظ مولود فينا ..

نزحلق ونأسفن ..نغلط ..ونوقع غيرنا ف بعضينا..

ومع ان الادب كان موجود ..بس اللعنه كانت لأهالينا..بالشوكه اكلنا رمان ..

اكلنا ,....والعين الفارغه جابت رجلينا..ولما جينا نسمي ..ماحدش سمي ..واتحسبت اكله علينا ..بالشوكه اكلنا رمان

اكلنا بس الاكل ماكنش كتير..واستنينا شوب ضمير او حتي زمه في منديل ...

بس الذمه بعد التعديل.. كانت نص حصان ملهوش كبير ....صاحبه عدي اليوم بالليله ..وخلي الباقي يشيل الشيله ....وبالشوكه اكلنا رمان..

حتي الجحش اكل رمان .. اتنمرد عل عيشته..رقي نفسه بقي نص حصان ..منين ماتروح حتلاقي نص ..مش حتلاقي ابدا حصان ..

نص حصان من تعليم جاهلين ..ونص حصان دكاتره عيانين .ونص حصان عايش عالة او تأمين ..نص حصان عايشين ميتين ..عل فوتوشوب ضمير.....ومحامي عليه قضيه ..وجوازه عايزه جمعيه..ونص حصان ميه حنفيه ..

ومع ان الكل اتعلم ف مدارس ..شغاله معانا بالبركه .. ربك دايما هو الحارس

وبالشوكه اكلنا رمان



