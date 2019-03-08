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أخبار العالم

مقتل 25 مهاجرا وإصابة 29 في حادث سير جنوب المكسيك

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
لقي 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى مصرعهم وأصيب 29 آخرون في حادث سير بجنوب المكسيك .

وقالت نيابة ولاية شياباس المكسيكية المحلية ، وفقا لقناة "فرانس 24 " اليوم الجمعة - " إن 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى على الأقل قتلوا وجرح 29 آخرون ، عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع في جنوب المكسيك على الحدود مع جواتيمالا "، مضيفة أن الحادث وقع مساء أمس على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس.

يشار إلى أن المهاجرين من دول عدة بأمريكا اللاتينية يقطعون آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الأراضي الأمريكية عبر المكسيك وطلب اللجوء.

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