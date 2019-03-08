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بهذه الطريقة يحتفل مطار القاهرة باليوم العالمي للمرأة.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:41 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
ندى فتح الله
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة: إن المجلس ينظم احتفالية كبيرة هذا العام "المرأة المصرية أصل الحكاية" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك يندرج ضمن حملة "طرق الأبواب".

وتابعت "يحيى" خلال مداخلة هاتفيه لها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن مطار القاهرة اليوم سوف يشهد جزء من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث انه منذ الأمس تم تعليق البنرات الخاصة بالاحتفالية، إضافةً إلى أنه سوف يتم توزيع الورود على النساء الأجانب القادمين إلى مصر اليوم.

وأكدت "يحيى" أن القادة السياسية تدعم المرأة في المجتمع المصري بشكل كبير، مشيرة إلى أننا نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث أنهن قد حققوا طفرة كبيرة في كافة المجالات المختلفة.

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