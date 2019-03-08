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ديني

أمين الفتوي يكشف ماذا قال النبي لعلي بن أبي طالب عندما أراد الزواج من ابنته.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول عليه الصلاة والسلام، أصابه الغضب لما علم أن سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة.

وأضاف عمران، في لقائه على فضائية "أزهري"، أن النبي أكد أن هذا من حق الزوج وقال "هذا حقه الشرعي ولكن فليطلقها ولينكح غيرها" منوها أن الزواج من ثانية فيه كسر للخاطر فهو مسئولية بعد المسئولية وليس حلا فهو إضافة للمسئولية ويسبب جرحا للزوجة الأولى.

وأشار إلى أن بعض الناس قد يرغب في الزواج الثاني نتيجة ضغوط أو خوفا من الفتنة فهذا حقه.

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