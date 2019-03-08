في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

قوتها، صلابتها، ضحكتها، تماسكها كل ذلك حاربت به أقوى مرض عرفته البشرية حتى الآن، حيث تجلس على كرسي في إحدى جنبات غرفتها بمستشفى بهية توزع إبتسامات هنا وهناك فتبث في أعماقك التفاؤل والأمل رغم أنها أحوج الناس إليه، ملامحها مصرية أصيلة سمراء اللون وبشوشة الوجه، لا تخلو من الألم ولكن يغلبه نشوة الإنتصار.



فاطمة تلك السيدة الأربعينية المحاربة لمرص السرطان، والتي قررت عدسة «صدى البلد» الاحتفال معها باليوم العالمي للمرأة، بمستشفى بهية، الذي يتعايش بها عدد من النساء لهن قصتهن الخاصة التي يمكن أن يجسدها فيلم سينمائي، ومنها فاطمة.



سردت «فاطمة» حكايتها عند اكتشاف المرض وقالت: «كنت بشتغل في يوم عادي جدا، حسيت بتقل على قلبي وأغمى عليا وصحابي ودوني للدكتور.. وقتها اكتشفت إن عندي ورم في الثدي، الخبر نزل عليا وكأنه صاعقة من السماء ضربت رأسي ولم أفكر في شئ سوى أطفالي».



«شعرت بالسواد في كل مكان، دخلت في نوبة من البكاء الشديد حزنا على أولادي مفكرتش في نفسي لحظة»، هكذا عبرت فاطمة عن وجعها بعد تعرضها للإصابة بسرطان الثدي، ولكنها عادت ضاحكة، وقالت: "رغم ذلك قررت مواجهة هذا المرض اللعين، حبا في أبنائي وحتى لا أتركهم بمفردهم في هذا العالم".



لم تكن توقعاتها في صالحها ولم تجد الدعم فكانت تواجه حرب المرض الذى قتل روح الكثيرين حول العالم من قبلها، حيث تركها زوجها لأسباب رفضت ذكرها، مما جعلها تصر على التفكير في مستقبل ولديها "محمد 5 سنوات وأحمد 3 سنوات".



وبنظرات متألمة، أكدت أن لا أحد وقف جانبها، حيث لم يبال طليقها عند سماعه بخبر إصابتها بالسرطان، ولم تجد أحد من أسرتها أو أصدقائها سند لها.



وبعد أن انتهت فاطمة من العلاج ونالت الشفاء من عند الله بعد حرب لم تكن يسيرة على أي شخص فقط أشرس المقاتلين من يستطيع احتمالها، بعثت في اليوم العالمي للمرأة برسالة للنساء في كل بقاع الأرض قائلة: «الأنثى قوية أقوى ألف مرة من الرجل وعليها أن تهتم بنفسها وتسعى دائما أن تكون قوية وتحافظ على عائلتها وصحتها».