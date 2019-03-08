ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:09 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : أشرف العمدة
قوتها، صلابتها، ضحكتها، تماسكها كل ذلك حاربت به أقوى مرض عرفته البشرية حتى الآن، حيث تجلس على كرسي في إحدى جنبات غرفتها بمستشفى بهية توزع إبتسامات هنا وهناك فتبث في أعماقك التفاؤل والأمل رغم أنها أحوج الناس إليه، ملامحها مصرية أصيلة سمراء اللون وبشوشة الوجه، لا تخلو من الألم ولكن يغلبه نشوة الإنتصار.

فاطمة تلك السيدة الأربعينية المحاربة لمرص السرطان، والتي قررت عدسة «صدى البلد» الاحتفال معها باليوم العالمي للمرأة، بمستشفى بهية، الذي يتعايش بها عدد من النساء لهن قصتهن الخاصة التي يمكن أن يجسدها فيلم سينمائي، ومنها فاطمة.

سردت «فاطمة» حكايتها عند اكتشاف المرض وقالت: «كنت بشتغل في يوم عادي جدا، حسيت بتقل على قلبي وأغمى عليا وصحابي ودوني للدكتور.. وقتها اكتشفت إن عندي ورم في الثدي، الخبر نزل عليا وكأنه صاعقة من السماء ضربت رأسي ولم أفكر في شئ سوى أطفالي».

«شعرت بالسواد في كل مكان، دخلت في نوبة من البكاء الشديد حزنا على أولادي مفكرتش في نفسي لحظة»، هكذا عبرت فاطمة عن وجعها بعد تعرضها للإصابة بسرطان الثدي، ولكنها عادت ضاحكة، وقالت: "رغم ذلك قررت مواجهة هذا المرض اللعين، حبا في أبنائي وحتى لا أتركهم بمفردهم في هذا العالم".

لم تكن توقعاتها في صالحها ولم تجد الدعم فكانت تواجه حرب المرض الذى قتل روح الكثيرين حول العالم من قبلها، حيث تركها زوجها لأسباب رفضت ذكرها، مما جعلها تصر على التفكير في مستقبل ولديها "محمد 5 سنوات وأحمد 3 سنوات".

وبنظرات متألمة، أكدت أن لا أحد وقف جانبها، حيث لم يبال طليقها عند سماعه بخبر إصابتها بالسرطان، ولم تجد أحد من أسرتها أو أصدقائها سند لها.

وبعد أن انتهت فاطمة من العلاج ونالت الشفاء من عند الله بعد حرب لم تكن يسيرة على أي شخص فقط أشرس المقاتلين من يستطيع احتمالها، بعثت في اليوم العالمي للمرأة برسالة للنساء في كل بقاع الأرض قائلة: «الأنثى قوية أقوى ألف مرة من الرجل وعليها أن تهتم بنفسها وتسعى دائما أن تكون قوية وتحافظ على عائلتها وصحتها».

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين

الأرصاد: طقس غدا دافئ نهارا يصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 23

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 | خدمات

إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بـ مكة

حبس سائق لاتهامه باغتصاب بائعة مناديل بمنطقة حلوان

سعر مواد البناء اليوم الجمعة 8 مارس 2019

صيام أول رجب.. بدعة أم سنة

السعودية تدرس قرارا جديدا بشأن البنوك

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي
أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين
التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو
العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟