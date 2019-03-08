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محافظات

فحص ٥٦ ألف في الأسبوع الأول من مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالوادي الجديد

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديدن عن أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم خلال الأسبوع الأول من انطلاق مبادرة "١٠٠ مليون صحة" بالمحافظة بلغ ٥٦ ألفا و٤٨٣ مواطنا بنسبة ٢٣٢٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.

من جانبها أكدت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم فحصهم في سابع أيام الحملة بلغ ٩ آلاف و٦٤٥ مواطنا، مشيرة إلى أن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابتة والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها ٨٢ فرقة.

كانت المحافظة أعلنت عن استهداف ١٧٢ ألفا و٦٣١ مواطنا من خلال المبادرة التي انطلقت في الأول من مارس وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وذلك باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية، كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات، وتوفير وسائل انتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القرى النائية لنقلهم إلى أقرب مكان فريق عمل، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف والاطمئنان على صحتهم.

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