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أخبار العالم

"الصحة" الكويتية: استقدام 2000 ممرض وممرضة لسد حاجة مستشفيات الوزارة

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اعتزامها استقدام ألفي ممرض وممرضة خلال الفترة المقبل؛ وذلك لسد العجز الموجود بعدد من المستشفيات.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة الدكتور فواز الرفاعي، في تصريح صحفي، إنه بصدد الحصول على موافقة وزير الصحة، لاستقدام 2000 ممرض وممرضة للعمل في مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف الرفاعي أن اللجان المختصة بتعيين واختيار الهيئة التمريضية، ستقوم بإجراء التعاقدات المحلية أولا، ثم التعاقدات الخارجية، موضحا أن المرحلة الأولى التي ستكون من داخل الكويت، تمثل ما بين 25% و 50% من إجمالي الدرجات الوظيفية التي وفرها ديوان الخدمة المدنية للممرضين؛ حيث ستتراوح أعدادهم ما بين 500 و 1000 ممرض وممرضة، في حسن سيتم تخصي المرحلة الثانية للتعاقدات الخارجية.

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