الرئيس الكوري الجنوبي يجري 7 تعديلات وزارية استعدادا للانتخابات البرلمانية

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، تعديلا وزاريا شمل سبع وزارات، وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة في العام المقبل.



وذكرت ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن التعديلات الوزارية، جاءت بعد 119 يوما من تعديلات في خمس وزارت أخرى ، وشملت تعيين النائبة البرلمانية بارك يونج-سون (59 عاما) وزيرة لشئون الشركات المتوسطة والصغيرة، وتعيين النائب البرلماني جين يونج (69 عاما) وزيرا للشئون الداخلية والأمن.



وتم تعيين نائب وزير الثقافة والسياحة بارك يانج-وو (61عاما) ليصبح وزيرا لحقيبة الثقافة والرياضة والسياحة، وتنصيب رئيس معهد الوحدة كيم يونج-تشول (55عاما) وزيرا لوزارة التوحيد، ونائب حاكم إقليم جولا الشمالي السابق تشوي جونج-هو (61 عاما) وزيرا للنقل والأراضي، والأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الكورية "جو دونج-هو" (63 عاما) وزيرا للعلوم والتكنولوجيا والاتصالات.



كما تم تعيين الأستاذ في الجامعة البحرية العالمية مون سونج-هيوك (61 عاما) وزيرا جديدا لشئون الثروات البحرية والمحيطات.