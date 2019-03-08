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أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يجري 7 تعديلات وزارية استعدادا للانتخابات البرلمانية

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:40 ص
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه
أ ش أ
أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، تعديلا وزاريا شمل سبع وزارات، وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة في العام المقبل.

وذكرت ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن التعديلات الوزارية، جاءت بعد 119 يوما من تعديلات في خمس وزارت أخرى ، وشملت تعيين النائبة البرلمانية بارك يونج-سون (59 عاما) وزيرة لشئون الشركات المتوسطة والصغيرة، وتعيين النائب البرلماني جين يونج (69 عاما) وزيرا للشئون الداخلية والأمن.

وتم تعيين نائب وزير الثقافة والسياحة بارك يانج-وو (61عاما) ليصبح وزيرا لحقيبة الثقافة والرياضة والسياحة، وتنصيب رئيس معهد الوحدة كيم يونج-تشول (55عاما) وزيرا لوزارة التوحيد، ونائب حاكم إقليم جولا الشمالي السابق تشوي جونج-هو (61 عاما) وزيرا للنقل والأراضي، والأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الكورية "جو دونج-هو" (63 عاما) وزيرا للعلوم والتكنولوجيا والاتصالات.

كما تم تعيين الأستاذ في الجامعة البحرية العالمية مون سونج-هيوك (61 عاما) وزيرا جديدا لشئون الثروات البحرية والمحيطات.

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