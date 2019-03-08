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أخبار العالم

فنزويلا ترفض طلب الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في قرارها بطرد سفير ألمانيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:41 ص
وزير الخارجية الفنزويلي
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا
أ ش أ
صادقت حكومة فنزويلا على أمر طرد السفير الألماني في كاراكاس، رافضة بذلك طلب الإتحاد الأوروبي إعادة النظر في قرارها.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - إن الدبلوماسي الألماني دانيال كرينر اعتبر شخص غير مرغوب فيه بموجب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية " ، مضيفا أن كل شيء يدل على أن مكتبه للاستشارات القانونية يحتاج إلى بعض التصحيحات .

وكانت السلطات الفنزويلية اتهمت السفير الألماني بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد "في غضون 48 ساعة".وفي المقابل أدانت برلين طرد سفيرها . معتبرة أنه إجراء غير مفهوم، ويزيد من تعقيد الوضع ولا يساهم في إيجاد حلول .

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