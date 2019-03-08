إحالة 8 موظفين بإيتاى البارود للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة الانضباط الإداري داخل المؤسسات الخدمية لتقديم أفضل خدمة تعمل على راحة للمواطنين موجها بتكثيف الرقابة على المنشآت غير المرخصة وغلقها تنفيذا للقانون وتأكيدا على هيبة الدولة.





إحالة لجنة من الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بتوجيهات محمد كجك رئيس المركز 8 موظفين بالجمعية الزراعية ومركز الشباب بقرية إمليط للتحقيق لتغيبهم وتقاعسهم عن العمل وتركه أثناء مواعيد العمل الرسمية





و شدد " كجك " علي ضرورة متابعة المنشآت الخدمية باستمرار و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدا علي عدم قبوله اي تقصير.





فيما وجه العميد عبدالله المليجي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتشكيل لجنة للمرور علي المحلات المخالفة التي تدار بدون ترخيص.





وتمكنت اللحنة بقرية كوم شريك بالوحدة المحلية لمركز كوم حماده تنفيذ عدد(12) قرارات غلق محلات تجارية مخالفة للبيئة وشروط الترخيص وذلك بناءا علي قرار غلق رقم 553 بنطاق الوحدة المحلية لكوم شريك.





وشدد العميد عبدالله المليجي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده على قيام اصحاب المحلات بالسير في إجراء الترخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون .