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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: التدريبات المشتركة مع واشنطن لا تتعارض مع الاتفاق العسكري بين سول وبيونج يانج

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:42 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
ردت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم /الجمعة/، على انتقادات وسائل الإعلام الكورية الشمالية لإجراء سول وواشنطن تدريباتهما العسكرية المشتركة الجديدة، بأن تدريبات "دونج مينج" لا تتعارض مع اتفاق 19 سبتمبر العسكري الموقع بين الكوريتين.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة نو جيه-تشون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، "إن تدريبات "دونج مينج" هي تدريبات مركز القيادة ذات طبيعة دفاعية وإنها لا تتعارض مع الاتفاق العسكري بين الكوريتين في 19 سبتمبر الماضي، وجيشنا ينفذ الاتفاق بشكل كامل.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قد انتقدت أمس الخميس تدريبات "دونج مينج"، قائلة إنها تنتهك البيانات المشتركة الصادرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبين الكوريتين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدئتا الاثنين الماضي تدريبات عسكرية مشتركة جديدة لمدة 9 أيام بدلا عن تدريباتهما الربيعية الرئيسية.

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