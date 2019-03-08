عناوين الصحف المصرية: الرئيس السيسي يستعرض محاور الاستراتيجية المستقبلية للبترول مع مدبولي والملا.. الطلاق وحش يحتاج الترويض.. ومايا مرسي: قدمنا 11 تعديلا على قانون الأحوال الشخصية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الجمعة بعدد من العناوين والموضوعات الهامة، أبرزها: السيسي يستعرض محاور الاستراتيجية المستقبلية للبترول مع مدبولي والملا .. واحتفاء بشهداء مصر في ذكرى يوم الشهيد .. وإلى أبرز العناوين :









الجمهورية :





من أبرز العناوين التي تناولتها الجريدة :





السيسي يستعرض محاور الاستراتيجية المستقبلية للبترول مع مدبولي والملا : مصر تحقق أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز.. 27 مليار دولار حجم الاستثمارات .. وأعلى نسبة نمو في الناتج المحلي ..تطوير ركيزة أساسية في المشروع القومي لبناء الإنسان المصري





حوافز للتوسع في المشروعات الاستثمارية .. نصر بعد موافقة الوزراء على تعديلات القانون : حد أقصى لرسوم التعديل لتشجيع الشركات

رئيس هيئة الرقابة الإدارية : السيسي حريص على مكافحة الفساد والجريمة

الأهلي يبحث عن أجنبي بديل لأزارو والزمالك يتمسك بجروس

ونشرت الجريدة ملفا مميزا احتفالا بيوم الشهيد تحت عنوان : يوم الشهيد عيد لتخليد ذكرى الأبطال .. اختارت فيه مجموعة من النماذج البارزة للأبطال منهم .. أحمد الدرديري مصطفى حجاجي وشريف عمر





الأخبار :

تصدرت الجريدة العناوين التالية :

السيسي يوجه بالاستمرار في تحديث قطاع البترول والغاز

50 ألف جهاز لكشف السائقين المدمنين

المركزي : استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي لمدة عام

ونشرت الجريدة ملفا مميزا تحت عنوان : الطلاق وحش يحتاج للترويض

198 ألف حالة سنويا والإحصائية قابلة للزيادة

العدل : 244 مكتبا لتسوية المنازعات الأسرية على مستوى الجمهورية

نقيب المأذونين : ارتفاع نسب الطلاق إلى إجمالي 22% من إجمالي عقود الزواج





الأهرام :

من بين العناوين الرئيسية التي نشرتها الأهرام :

أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز في تاريخ مصر

كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات

عجز تاريخي في الميزان التجاري الأمريكي .. في ضريبة اقتصادية لسياسات ترامب 819 مليار دولار عجزا تاريخيا بالميزان التجاري الأمريكي

تعزيز التعاون بين مصر واليونان





ونشرت الأهرام حوار مع رئيسة القومي للمرأة تحت العناوين التالية : تمثيل حواء في البرلمان يجب أن يكون بنسبة 50%

قدمنا 11 تعديلا على قانون الأحوال الشخصية





وأحيت الجريدة يوم الشهيد تحت عناوين :





المجد للشهداء في يوم الوفاء والعرفان .. ذكرت فيه مجموعة من نماذج الشهداء في حقب زمنية مختلفة ، منهم عبد المنعم رياض والمنسي وغيرهم





اليوم السابع :





نشرت الجريدة عدد من العناوين الهامة كالتالي :





السيسي يوجه بتكثيف التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول وطرح أول مزايدة للتنقيب بالبحر الأحمر.. الرئيس يناقش محاور الإستراتيجية المستقبلية للقطاع.. و«الملا»: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى





الحفيد يكشف التفاصيل.. أسرار العبقرى بديع خيرى مع ثورة 19 والريحانى ودرويش





مصر الأولى عربيًا فى «المساواة بين الجنسين ».. راندا أبو الحسن ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة: الختم يؤهل «المشروعات الصغيرة » عند التفاوض على منح وقروض للمرأة.. ونيفين جامع: 51 % من تمويلات الجهاز للإناث





أسبوع برلمانى ساخن.. «النواب» يناقش 11 تشريعًا أبرزها مشروعات الجامعات التكنولوجية وممارسة الطب ومخالفات البناء وتنظيم اتحاد الصناعات وسوق الغاز





تعثر أمام مانشستر يونايتد بحضور أمير قطر.. «نحس تميم» يهدم حلم باريس سان جيرمان فى عرش أوروبا





ومن الملفات المميزة في الجريدة :





الإرهابى الهارب معتز مطر يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم أن القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية.. الدولة تواجه أكاذيب منابر الفتنة وإعلام الكراهية بالحقائق.. «الشرق» و«مكملين» و«وطن» منابر الفتنة.. والتنظيم الدولى ينفق أموالًا طائلة على برامج تليفزيونية لنشر الأكاذيب.. لجان إلكترونية ممولة على مواقع التواصل تطلق الشائعات حول صحة المصريين وتطوير التعليم ومراقبة المواطنين.





مراسيل بين السماء والأرض.. منشدون ومبتهلون جمعوا القلوب حول أصواتهم.. دولة الإنشاد فى مصر.. أول مصمم فساتين زفاف بالصعيد بدعم «المشروعات الصغيرة» فى أسيوط





وأجرت الجريدة ندوة مميزة مع خالد الغندور تحت عنوان :



