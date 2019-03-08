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أخبار البلد

وزير الري يبحث مع السفير الهولندي التعاون المشترك

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، لورن ويستهوف السفير الهولندي بالقاهرة لبحث أوجه ومجالات التعاون بين الحكومتين الهولندية والمصرية فى مجال إدارة المياه والمجالات الاخرى التى تتصدر أولويات الحكومة المصرية.

وأوضح ويستهوف،خلال اللقاء،أن الحكومة الهولندية تبحث تعزيز أوجه مجالات التعاون مع مصر في مجال إدارة المياه، مؤكدا أنه سيقوم فريق من الحكومة الهولندية بزيارة لمصر للتشاور مع وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية حول مجالات هذا التعاون خلال النصف الاول من أبريل 2019

كما سلم السفير الهولندي الوزير دعوة من وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية لاجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه والذي سينعقد بهولندا خلال يومي 17-18 أبريل 2019، والذي يمثل إطار للتعاون بين الحكوميين منذ عام 1976 في مجال المياه ويرأسه وزير الموارد المائيـة والري المصري ووزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى على أهمية إدراج أولويات الحكومة المصرية ضمن مجالات التعاون المصرى الهولندى واستعراض إدخال نظم الري الحديث موضحا بعض التجارب التي تمت في هذا المجال والمطلوب التوسع في تطبيقها.

كما لفت الوزير إلى بعض التجارب الحالية التى تجريها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات المعنية والمراكز البحثية للتوسع في زراعة القمح على المياه المالحة.

وأضاف الوزير أنه ضمن الأولويات أيضا تحسين نوعية المياه كاحد المحاور الهامة فى استراتيجية مصر 2050 ووضح أهمية وجود شبكات لمراقبة نوعية المياه على المستويات المختلفة وكذلك دعم التنسيق بين الشبكات القائمة لرصد نوعية المياه في نهر النيل والمجاري المائية.

وفى سياق متصل، تم التطرق لمشروع حماية وتطوير شواطئ بورسعيد والذي تمت له دراسات مبدئية من خلال المجلس الاستشاري المصري الهولندي وأوضح السيد الوزير أنه يرحب بإجراء دراسات تفصيلية حول هذا المشروع وقد يساعد برنامج التعاون المشترك الجديد بين الجانبين في تلك الدراسات.

وفى ختام اللقاء أكد السفير الهولندى على استمرار وتعزيز افاق التعاون بين الحكومة الهولندية والحكومة المصرية فى مجال إدارة المياه وتوثيق هذا التعاون من خلال وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية الاخرى،معربا عن شكره لحسن الاستقبال الذى حظى به من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

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