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أخبار العالم

بريطانيا تمنح "الحماية الدبلوماسية" لمواطنة مزدوجة الجنسية محتجزة في إيران

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:40 ص
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم /الجمعة/ أن بلاده ستمنح الحماية الدبلوماسية للمواطنة الإيرانية-البريطانية نازانين زاجاري-راتكليف المحتجزة في إيران منذ عام 2016 لاتهامها بالتجسس.

وقال هانت - حسبما ذكرت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - إن هذا القرار من المستبعد أن يكون "عصا سحرية" للافراج عن راتكليف، إلا أنه بمثابة "خطوة دبلوماسية مهمة توضح للعالم بأنها بريئة وتشير إلى إيران بأن تصرفاتها مخطئة تماما".

وأشارت الشبكة إلى أن بعد قرار الخارجية البريطانية، فإنه سينظر إلى القضية على أنها نزاع رسمي وقانوني بين البلدين، لافتة إلى أن حق "الحماية الدبلوماسية" هو إجراء نادرا ما يتم اللجوء إليه بموجب القانون الدولي في حال تعرض مواطني إحدى الدول لانتهاكات في دولة أخرى.

يذكر أن إيران ترفض الاعتراف بأن راتكليف تحمل جنسية مزدوجة، وترى أنها ليس لديها الحق في أن تقدم نفسها كمواطنة بريطانية.

واعتقلت السلطات الإيرانية -في أبريل 2016 - نازانين زاغاري راتكليف، وهي موظفة إغاثة بريطانية ذات أصول إيرانية، بتهمة ممارسة أنشطة معادية للحكومة، وأصدرت محكمة إيرانية في 10 سبتمبر 2016 حكمًا بسجنها لمدة 5 سنوات.

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