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أخبار البلد

بالتزامن مع العالمى للمرأة.. الحكومة: ‏89% من السيدات استفدن من تكافل وكرامة

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:09 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من إنجازات وذلك خلال ‏النصف الأول من العام 2018/2019.

وأوضح، الانفوجراف، أنه فيما يتعلق بهدف القضاء على الفقر فقد استفاد ‏89% من السيدات ببرنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن تمويل ‏58.3 ألف مشروع للسيدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات، بجانب استفادة ‏10 آلاف سيدة من مبادرة "امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي", وكذلك توفير برنامج "مستورة" لـ ‏16.3 ألف فرصة توظيف للسيدات.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن هدف القضاء على الجوع، شمل أيضًا استفادة ‏38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات و‏34.5 مليون سيدة من البطاقات التموينية، أما فيما يخص هدف الصحة الجيدة والرفاه فقد تم تحقيق الاستفادة لـ 825 ألف امرأة معيلة من دعم التأمين الصحي و‏8 مليون امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة. ‏

وفي نفس السياق، أوضح المركز، أن هدف التعليم الجيد تضمن قيد ‏11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي واستفادة ‏66 ألف من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم, في حين شمل هدف المساواة بين الجنسين تنظيم 30 لقاء توعوي لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 ألف سيدة وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وتابع أن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد قد شمل تعزيز قدرات ‏6 آلاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق وانخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار ‏3.7 نقطة مئوية وذلك بمقارنة الربع الرابع من 2018 بالربع الرابع من 2017.
بالتزامن مع العالمى للمرأة.. الحكومة: ‏89% من السيدات استفدن من تكافل وكرامة

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