اقتصادي: زيادة الدعم في الموازنة العامة الحالية إلى 86 مليار.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي: إن نسبة الدعم الذي يقدم للمواطنين من الموازنة العامة للدولة يقدر بـ333 مليار جنيه، بنسبة 23% من حجم الموازنة.



وأوضح "العمدة" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أنه ضمن أهم الأزمات التي كانت تواجهها الدولة فيما يخص الدعم، أنه لا يصل إلى مستحقيه، وظل لأكثر من 25 عامًا مهدرًا، ولذلك تعمل الدولة منذ عامين أو أكثر على إعادة هيكلة الدعم.



وأشار العمدة إلى أن عملية هيكلة الدعم لا تعني انخفاضه كما يتردد على ألسنة البعض، ولكن يتم إعادة توزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا.



وأضاف أن حجم الدعم للسلع التموينية في الموازنة الحالية للدولة يقارب الـ 86 مليار جنيه، بينما كانت في الموازنة السابقة لها 2017-2018، كان حجم الدعم يقدر بـ 63 مليار جنيه.

