4 مكونات من مطبخك تخلصك من الكرش للأبد

هل تريدين نحت الجسم والحصول على قوام مثالي.. يمكنك تحقيق ذلك بأسرع وقت والتخلص من الكرش و تعزيز عملية تراكم الدهون فيه من خلال المشروب التالى له مفعول السحر فى إنقاص الوزن وتعزيز الأيض إليك مكوناته وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



كل ما تحتاجين ..



• كوبان من الماء

• عصير من الجريب فروت

• بضع أوراق من النعناع

• ملعقة طعام من بيكربونات الصودا.



طريقة التحضير والاستخدام:



في الخلاط ضعى الخلاط وامزجيها لمدة دقيقتين أو إلى أن تحصلي على مزيج منسجم وخالٍ من التكتلات واشربي كوبًا من المزيج مرتين يوميًا يساعد تلك المشروب على تنقية من السموم والبقايا الضارة.