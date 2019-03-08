13 مليون جنيه لرصف طرق بنها بالانترلوك

أعلن حمدي سلامة رئيس مركز ومدينة بنها أنه يجرى حاليا أعمال استكمال رصف الطرق بمختلف المناطق ببلاط الانترلوك وذلك فى إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل وتطوير الطرق.



وقال "سلامة"، إن الرصف يتم بالطرق والحارات الضيقة بالمدينة والقرى بالإنترلوك ويتم بتكلفة 13 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الموازنة المخصصة للمدينة للعام المالى الجديد 2018-2019.



وأضاف أنه يجرى أيضا أعمال إنشاء الممشى السياحي على نهر النيل بمدينة بنها بطول 1800 متر، ليكون متنفسا لمواطني مدينة بنها وقراها والمترددين عليها للبدء في المشروع والانتهاء منه في الموعد المحدد له وفق توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية فى هذا الشأن.



