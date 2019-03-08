صلاح عبد الله بعد أنباء وفاته: أنا بخير ولا أعلم مروجي هذه الشائعات

أكد الفنان صلاح عبد الله أنه بخير وصحة، بعد أن شاعت أنباء بوفاته أمس الخميس.



وأضاف "عبد الله" لـ صدى البلد"، أنه اعتاد على مثل هذه الشائعات السخيفة وخاصة عندما يقوم بتصوير أكثر من عمل فنى جديد فى توقيت واحد، لافتا إلى أنه لا يعلم الشخص الذى يروج تلك الشائعة.



من ناحية اخرى نشر المخرج تامر حمزة، أول فيديو للفنان صلاح عبد الله من داخل كواليس مسلسل "قيد عائلى"، وظهر صلاح عبد الله برفقة الفنان عزت العلايلي والمخرج تامر حمزة، حيث طمأن صلاح عبد الله جمهوره خلال الفيديو وأكد أنه بخير.



يذكر أن التليفزيون السعودي حصل على حق عرض المسلسل المصرى "قيد عائلى"، والمقرر بدء عرضه منتصف الشهر الحالي ، بالتزامن مع عرضه على إحدى القنوات المصرية.



مسلسل “قيد عائلى” من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وعزت العلايلى ودينا فؤاد وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى.

