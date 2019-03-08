سيناء تستعد للاحتفال بعيد التحرير الـ38

تستعد محافظ شمال سيناء ", للاحتفال بعيدها القومي الـ38 الذي يوافق 25 أبريل، وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ أنه يتم نقل مظاهر الفرحة إلى كل مكان على أرض سيناء وخارجها، وذلك بإقامة وتنظيم مهرجانات وكرنفالات احتفالية.



ويتم تجهيز شارع 23 يوليو بوسط مدينة العريش وتزيينه بالأعلام والزينات والأنوار على الجانبين ، وتقام أقواس النصر وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف , وتعم العروض الاحتفالية وسط المدينة , وتتضمن معارض وعروض فنية وثقافية ورياضية .



وأعلن المحافظ , أنه سيتم بدء الاحتفالات بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول ، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة .



وبعدها تبدأ الاحتفالية بطابور عرض يتقدمه قوات رمزية من الجيش والشرطة تتبعها عربات الزهور وأنشطة التراث السيناوي والصيد , باشتراك كافة الجهات ومجالس المدن والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لعرض الأنشطة المختلقة لكل جهة .. والتركيز على المرافق الخدمية .. وذلك باستعراض سيارات الإسعاف ومياه الشرب وسيارات الدفاع المدني والنقل الداخلي .. حتى يشعر كل مواطن بها .



الي جانب تنفيذ عروض للتراث والفنون الشعبية والتشكيلية ومنتجات البيئة ، وعروض أخرى للهجن وفرق الفنون الشعبية والموسيقية ومهرجانات للشباب والطلائع .



كما سيتم ابراز صور عدد من الشهداء من أبناء سيناء خلال الاحتفالات ، وتكريم عدد من الشخصيات المتميزة ونماذج مثالية من أبناء المحافظة . وفى المساء يقام حفل فنى باشتراك كبار الفنانين وعدد من فناني المحافظة, وقرفة العريش الشعبية لتقديم لوحاتها الاستعراضية والغنائية .



ويصادف اليوم الثانى الجمعة .. حيث يتم نقل الصلاة على الهواء بحضور كبار المسئولين .



وتتوالى الاحتفالات لعدة أيام فى مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة " المشروعات الخدمية و البنية الأساسية والمرافق" , في مختلف مجالس المدن بحضور عدد من المسئولين .



وتقرر أن يتم اعداد برنامج الاحتفالات لعمل بروفات تجريبه خلال شهر أبريل ليكون جاهزا للتنفيذ فى الأوقات المحددة ، وأن يتم تشكيل لجان متخصصة عن كل قطاع ومجموعات عمل للتجهيز للاحتفال لإخراجه فى أجمل صورة يشعر بها كل مواطن على أرض المحافظة وكل محافظات الجمهورية .

