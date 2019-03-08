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المجلس العالمي للمطارات يناقش فرص الاستثمار في الأسواق الحرة

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
ناقشت جلسات مؤتمر المجلس العالمى للمطارات ACI Africa 2019 ، أهمية قوة الأسواق الحرة، خلال إحدى ورش العمل والتى تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية خلق فرص الاستثمار في مجال الأسواق الحرة، خاصة أن السوق الأفريقية تعد سوق واعدة، وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أن القوة الشرائية بالمطارات الإفريقية فى تزايد مستمر، فضلًا عن النمو السريع في أعداد الركاب والسفر بأفريقيا ، وهو ما وضع الموضوع محل بحث أعضاء المؤتمر، لوضع الية للتوسع فى النشاطات والخدمات الغير ملاحية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الارباح بالمطارات الإفريقية.

وتضمنت الجلسة عرض توضيحى من قبل عدد من الخبراء، والمتخصصين بالمطارات العالمية حول دراسات وبحوث التسويق الحديثة فى مجال صناعة السفر والطيران وتجارة التجزئة فى المطارات، لدراسة القدرة الشرائية باعتبارها أحد المتطلبات الهامة للمسافرين، والتعرف على احتياجاتهم، بهدف تحسين مستوى الخدمة البيعية.

كما شملت الجلسة ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج تتعلق بالسلوك الشرائى للمسافرين، ومناقشة التحديات التى تواجه الأسواق الإفريقية لوضع الآليات المحددة للتغلب عليها.

وأكد الخبراء أن الأسواق الحرة هى منطقة جاذبة أهم عناصرها سهولة التسوق فمن الضروري الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الحديثة والتسوق الرقمي لتحقيق الجودة والتنافسية العالمية، وتطوير منظومة الأسواق الحرة بالمطارات الإفريقية وفقًا للمعايير الدولية.

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