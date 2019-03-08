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حوادث

ضبط 4.5 طن أسمدة زراعية محظور بيعها بحوزة أحد التجار بالدلنجات

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:05 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لشرطة منطقة وسط وغرب الدلتا خلال حملة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب غير المشروع بمركز الدلنجات من 4.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور بيعها بمحل بقرية أبو سعيفة.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من العقيد وجدى الصيرفى مدير إدارة شرطة مباحث التموين يفيد بضبط "عاطف ع م م40 سنة "صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بقرية أبو سعيفة بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى المخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واشتركت الإدارة بحملة تموينية مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة وسط وغرب الدلتا استهدفت المحل المذكور، وضُبط بحوزته كمية "4.500 " طن أسمدة زراعية مدعمة جار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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