سفير ألمانيا بالقاهرة السابق: قصة حبي لمصر بدأت منذ الطفولة.. فيديو

قال سفير ألمانيا بالقاهرة السابق، برند إربل إنه كان سفير لـ ألمانيا بمصر لمدة 8 سنوات ونصف، مشيرا إلى أنه كان نائب للسفير من التسعينيات وبعد ذلك تولى السفارة فى 2006 .



وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن أول زيارة لمصر كان فى عمر الـ 16 عامًا و بالتحديد من 55 عامًا.



وأشار إلى أن قصة حبه لمصر بدأت قبل عمله كنائب سفير وسفير، موضحا أنه يأتى إلى مصر مرتين فى العام وأكد انه يمتلك شقة فى وسط البلد وبالتحديد بعمارة يعقوبيان وأوضح أنه شاهد فيلم يعقوبيان أكثر من مرة.



وتابع أنه عمل كسفير فى أكثر من دولة ولكن حبه لمصر لن ينتهى، قائلا: "القاهرة قلب واسع لكل أجنبي من أى دولة، وعندى شعور العيش فى مصر".