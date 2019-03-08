ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سفير ألمانيا بالقاهرة السابق: قصة حبي لمصر بدأت منذ الطفولة.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال سفير ألمانيا بالقاهرة السابق، برند إربل إنه كان سفير لـ ألمانيا بمصر لمدة 8 سنوات ونصف، مشيرا إلى أنه كان نائب للسفير من التسعينيات وبعد ذلك تولى السفارة فى 2006 .

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن أول زيارة لمصر كان فى عمر الـ 16 عامًا و بالتحديد من 55 عامًا.

وأشار إلى أن قصة حبه لمصر بدأت قبل عمله كنائب سفير وسفير، موضحا أنه يأتى إلى مصر مرتين فى العام وأكد انه يمتلك شقة فى وسط البلد وبالتحديد بعمارة يعقوبيان وأوضح أنه شاهد فيلم يعقوبيان أكثر من مرة.

وتابع أنه عمل كسفير فى أكثر من دولة ولكن حبه لمصر لن ينتهى، قائلا: "القاهرة قلب واسع لكل أجنبي من أى دولة، وعندى شعور العيش فى مصر".

موضوعات متعلقة

خارجية البرلمان: دول العالم لديها مصالح مشتركة مع مصر

تأجيل دعوى سحب سفير مصر من تشاد لـ 5 أكتوبر

خبير: مشروع السياحة مع قبرص واليونان يدعم القطاع

سفير أستراليا يودع مصر بلقاء وزير الآثار ومستنسخ تمثال شيخ البلد

السفارة الأمريكية تهنئ نويرت على اختيارها سفيرا للأمم المتحدة

ترشيحاتنا

بدءا من وكلاء الوزارة وصولا إلى رئيس الحكومة.. لا استثناءات في حذف بطاقات التموين

صديق اليوم عدو الغد .. كيف أفسدت زوجة النحاس علاقة الزعيم الوفدي برفيقه مكرم عبيد باشا

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

هزة أرضية في كوريا الشمالية وسط مخاوف من نشاط نووي

السفارة السويسرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة بقصة مربية دواجن مصرية

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 مارس 2019

تفاصيل مثيرة فى خطف سائق توك توك وإلقائه على الدائرى.. المتهمون: وضعنا له برشاما منوما في الزبادي.. وجهاز تتبع كشف اللغز

طريقة عمل خبز التوست بالمنزل

ياسمين الخطيب تتألق بفستان أحمر في أحدث طلاتها.. صور

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر

مفتي الجمهورية: دعم أبطال الجيش في حروبهم لحماية الوطن واجب شرعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

فيديو

أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين
التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو
العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو
الإسكان الاجتماعي: 19% من الحاصلين على وحدات سيدات.. فيديو
فيديوجراف| قصة أول جريدة ظهرت في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟