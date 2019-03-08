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أخبار البلد

وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة فحصت 4.3 مليون مواطن فى 7 أيام

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 4 ملايين و 338 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الخميس.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 35 مليون و233 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 164% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد مليون و178 ألف مواطن بنسبة تحقيق 242% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 924 ألفا و 243 مواطنا، ثم محافظة الجيزة 761 ألفا و 37 مواطنا، والغربية سجلت تردد 550 ألفا و 605 مواطنا، ثم المنيا 532 ألفا و357 مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 334 ألف و 894 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 56 ألفًا و483 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.

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