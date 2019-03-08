ضبط 1950 مخالفة مرورية و1313 حكما قضائيا بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، بتوجيهات اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي .





وأسفرت الحملة عن ضبط 1313حكما قضائيا و3113 غرامة جزئية مستأنفة كما تمكنت ادارة مرور البحيرة من تحرير 1950 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه المعاكس".





كما تمكنت إدارة شرطة المرافق من رفع وإزالة 603 حالات إشغال طريق ثابتة ومتحركة للقضاء على الاختناقات المرورية العشوائيات.



