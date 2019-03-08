قوات الاحتلال تتأهب للتوتر بالأقصى.. وغزة وحماس تستعد للتصعيد

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الجيش وشرطة الاحتلال، استنفرت قواتها، استعدادا للتظاهرات والمواجهات في المسجد الأقصى، بعد صلاة الجمعة، على خلفية إغلاق باب الرحمة.



وقالت الصحيفة، إن الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية دعت لدعم قرار الوقف الإسلامي، وعدم موافقته على مطالب السلطات الإسرائيلية، بإغلاق بوابة الرحمة.



وبحسب الصحيفة، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الى أن حركة حماس تعمل على زيادة الضغط على إسرائيل، في المسجد الأقصى وعلى حدود قطاع غزة.



وأكدت الصحيفة، أن حماس رفعت من مستوى نشاطاتها الأمنية على حدود قطاع غزة، وزادت من إطلاق البالونات المتفجرة.



وأضافت صحيفة "معاريف"، أن جيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات يتم خلالها فقدان السيطرة على الأوضاع بالجنوب، وتدهور الأمور لتصعيد جديد بالقطاع.