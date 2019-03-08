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أخبار البلد

بيطري: h5n2 إنفلونزا طيور تهدد الثروة الداجنة

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة البيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان، إنه تم اكتشاف عترة جديدة من مرض إنفلونزا الطيور تحمل اسم H5N2 وهي من النوع شديد الضراوة.

وأضاف الحسيني لـ صدى البلد، انه جار عمل اختبارات خاصة بالفيروس تمهيدا لإنتاج لقاح حكومي لمكافحة العترة الجديدة والحد من مخاطرها على قطاع الإنتاج الداجني.

وأوضح عضو المجلس، انه يجب عمل حملات توعية، لأصحاب المزارع، لكيفية الوقاية من الفيروسات، و توضيح كيفية تغطية وفصل العنابر.

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