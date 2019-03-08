التعليم في أسبوع.. السفير الياباني يزور مدرسة العربي ويشيد بها.. طارق شوقي يعتمد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة..وبدء اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

* التعليم والجايكا تتفقان على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

* التعليم تلتقي أول بعثة لمسئولي المدارس المصرية اليابانية

* فتح باب القبول للطلاب الجدد بمدارس النيل الدولية حتى 21 أبريل



شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار الأسبوع، العديد من الأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بشأن التعليم قبل الجامعي في مصر.



وقام السفير الياباني ماساكي نوكي، بزيارة إلى مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية،واصفا التجربة بأنها رائدة وستحدث طفرة نوعية في مجال التعليم الفني من خلال تخريج مهارات وكفاءات فنية قادرة على إحداث تغيير ملحوظ في سوق العمل بمصر.



ونوه السفير الياباني خلال زيارته للمدرسة،إلى أنه يوجد العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في إطار التعاون بين البلدين والتي تشمل مشروع إنشاء مدارس التكنولوجيا بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" والعديد من الكيانات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر واليابان تسير في خطى ثابتة نحو التنمية في شتى المجالات.



كما شهد نفس الأسبوع ،إعلان خبر اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2019.



ووفقا للجدول المعتمد ، تبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يونيو 2019 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يؤدي الطلاب يوم الاثنين 10 يونيو 2019 امتحان الاقتصاد والإحصاء ، ثم يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.



وفي يوم السبت 15 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الاستاتيكا، وفي يوم الاثنين 17 يونيو 2019 يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء والديناميكا والفلسفة.



ثم ذكر الجدول أن يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 إجازة من الامتحانات ، ثم يمتحن الطلاب يوم السبت 22 يونيو 2019 امتحاني الفيزياء والتاريخ ، ليكون بعد ذلك يوم الاثنين 24 يونيو إجازة أخرى من الامتحانات.



وفي يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الكيمياء والجغرافيا ، ثم يمتحن الطلاب يوم السبت 29 يونيو 2019 امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل و علم النفس.



وبعد ذلك يؤدي الطلاب يوم الاثنين الموافق1 يوليو 2019 امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية ، ويختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بمادة الجبر والهندسة الفراغية.



وقد شهد هذا الأسبوع أيضا ، انطلاق الاختبارات الفعلية لأول دفعة من المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين .



وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الدفعة الأولى تضم 71 ألف متقدم، مشيرًا إلى أنه تم إرسال رسائل على التليفونات المحمولة لكل المتقدمين لإخطارهم بموعد الامتحان، ومضمونها مراجعة موقع الوزارة لتحديد المكان والوقت للممتحن.



واستطرد عمر قائلًا: "سيتم إجراء الامتحان على مدار 15 فترة في اليوم الواحد، كل فترة مدتها 30 دقيقة، وعدد الأسئلة 40 سؤالا، وهناك 15 دقيقة راحة بين كل ممتحن والآخر، مؤكدًا أن الامتحان لا يحتاج من الممتحن تحضير أي أدوات.



وأشار عمر إلى أنه فى نهاية الامتحان ستظهر جميع الإجابات ليتمكن الممتحن من مراجعة إجاباته أو تصحيحها وتعديلها، مشددا على منع دخول التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان.



وأشار إلى أنه تم تصميم الامتحان بمعايير أمان مختلفة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية،لافتا إلى أنه من المقرر أن تظهر نتيجة الامتحان في خلال فترة من 24 إلى 48 ساعة بعد إجراء الامتحان.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات دخول الاختبارات الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.



وقالت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت، إنه من حق مراقب الاختبار طرد أو فصل أي شخص من الاختبار وإلغاء درجته في حالة وقوع انتهاك لأي من الإجراءات واللوائح التي حددتها الوزارة للاختبارات.



وأوضحت الوزارة أنه يشترط لدخول الاختبار إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية ويجب أن تكون غير منتهية الصلاحية.



وأضافت أنه لن يسمح للممتحن بمغادرة قاعة الاختبارات أثناء الاختبار، ولا يسمح للممتحن بمغادرة مركز الاختبارات أثناء فترات الراحة، ولا يسمح بالأكل أو الشرب أو التدخين أو التحدث مع الآخرين أو إزعاج الآخرين، ويجب التصرف بطريقة مدنية في جميع الأوقات داخل مركز الاختبارات.



وشددت الوزارة على أنه لا يسمح للممتحن استخدام أي مواد محظورة خلال فترة الاختبار أو فترات الراحة مثل المواد الدراسية أو ورق المناديل أو أقلام الكتابة أو الآلة الحاسبة أو الهاتف الجوال أو الأجهزة الرقمية الشخصية أو أي جهاز إلكتروني آخر، حيث إن جميع الأدوات المساعدة متوفرة داخل برنامج الاختبارات.



وأكدت الوزارة أنه لا يسمح بنسخ الأسئلة والإجابات أو محاولة التلصص أو التسجيل أو التحدث مع الممتحنين الآخرين.



وشددت الوزارة كذلك على أنه لا يمكن للمراقب الإجابة عن أسئلة تتعلق بمحتوى الاختبار.



وأوضحت الوزارة أنه حال حدوث أي مشكلة فنية أو انقطاع في التيار الكهربي أثناء الاختبار، لا يحق للممتحن مغادرة مركز الاختبارات قبل مرور 60 دقيقة من الانتظار، وبعد انتهاء مهلة السماح سوف يكتب المراقب التقرير الخاص بالأضرار وسيتم إعادة الاختبار في موعد آخر بشكل مجاني تماما.



وفي حالة انقطاع وعودة التيار الكهربى، سوف يتم الاختبار بعد آخر سؤال تم التوقف عنده مع الحفاظ على الوقت المتبقي بشكل آمن تماما، وفي حالة انقطاع الإنترنت أو وجود بطء في الخدمة لا يتم احتساب الوقت الضائع خلال فترة تحميل الصفحات.



وشهد الأسبوع أيضا ، اتفاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "الجايكا، على توسيع التعاون بين الطرفين لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات يابانية في جميع محافظات مصر، والعمل على تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وجعلها تطابق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلي التوسع فى تطبيق النظم اليابانية لإدارة المدارس الفنية بمصر.



وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين؛ لجعل المدارس الفنية بمصر على مستوى دولى من الكفاءة، واكتساب المزيد من الخبرات اليابانية التقنية وفق إطار المشروع، بالإضافة إلي توجيه الكثير من الاهتمام لتنمية مهارات معلمي المدارس الفنية عن طريقة إتاحة المزيد من الفرص والبعثات التدريبية بمصر واليابان ، وذلك بهدف تطوير التعليم الفني والتركيز على تطوير خمس مدارس فنية بمصر، ثلاث مدارس منها بمحافظة بورسعيد، ومدرسة بمدينة العبور، وآخرها مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، عن طريق إمداد تلك المدارس بالمعدات والآلات التي تخدم العملية التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة بها، وتدريب المعلمين على سبل التدريس الحديثة، وكذلك توفير المزيد من الفرص التدريبية حول سبل تطبيق نظام الإدارة الياباني بالمدارس الفنية المصرية.



والتقت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الاسبوع ، بأول بعثات القائمين على العملية التعليمية فى المدارس المصرية اليابانية، إلى دولة اليابان للتدريب على الإدارة المدرسية وأنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام التعليم فى هذه المدارس.



وخلال اللقاء، أكد المشرفون على وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن التجربة اليابانية فى المدارس المصرية هى واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة التى اهتمت بها الحكومة والدولة لكونها تقدم تعليما ذا جودة عالية، شاكرين الحضور وتمثيلهم المشرف الرائع في بعثتهم لليابان، وأثنوا على أن اختيار عدد (21) مدير و(21) معلم ومدرب يمثلون 21 محافظة الكائن بها الـ35 مدرسة بعد اجتيازهم أعلى تقييم من المحافظات.



وأشار المشرفون على الوحدة، إلى أن المعلمين المصريين المبعوثين كانوا سفراء مشرفين لبلدهم في اليابان، وأصبحوا سفراء لنقل خبراتهم لزملائهم وأسرهم والمحيطين بهم في مجتمعهم بمصر، كما ستتوالى البعثات ابتداء من شهر يونيو القادم والتي يبلغ عدد الإجمالي للمبعوثين 680 وتستمر حتي 2022.



وشددوا على اهتمام الوزارة باختيار معلمات رياض أطفال متحمسات في المدارس اليابانية ومدى إحساسهم بالأطفال لإنجاح الفكرة، وأثبتن أنهن متميزات داخل الفصول، ودورهن الممتد لأولياء الأمور؛ ليتفهموا آليات عمل المدارس اليابانية، واهتمامهن بتدعيم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة واستيعابهم في بعض الفصول.



وخلال اللقاء، تم مناقشة مع المعلمين العائدين من البعثة، الخطة المستقبلية للمدارس المصرية اليابانية، وأفكارهم لتطوير العمل داخلها، وخاصة فى ظل المناهج الجديدة، والفلسفة التعليمية المتطورة، والتأكيد على أن الوزارة تعمل علي تحسين الخدمات المقدمة، الأنشطة المختلفة المتنوعة بشكل دائم في كل المدارس.



ومن جانبها.. أعلنت شركة مصر للإدارة التعليمية، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد بمدارس النيل الدولية على مستوى فروعها في المحافظات للعام الدراسي 2019/2020، وتشمل هذه المحافظات "القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان"، حتى 21 أبريل 2019.



وقالت الدكتورة أماني الفار، المدير التنفيذي للإدارة التعليمية بوزارة التربية والتعليم الفني،إن النظام التعليمي الذي يتم تطبيقه داخل مدارس النيل المصرية يتم بمعايير دولية حيث يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر؛ حيث يحصل الطالب علي شهادة النيل الإعدادية الدولية في نهاية الصف التاسع وشهادة النيل الثانوية الدولية المعترف بها داخل وخارج جمهورية مصر العربية في نهاية الصف الثاني عشر والتي تمت معادلتها بالشهادة الانجليزية من قبل الوكالة الوطنية للاعتراف والمقارنة للشهادات الدولية والمهارات.