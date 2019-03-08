«البيطريين»: لا توجد سبل وقاية من إنفلونزا الطيور عام 2006.. واللقاحات المستوردة لا تعالج العترة المصرية.. وجار بدء اختبارات تمهيدا لإنتاج مصل حكومي

"البيطريين":

- فصيلة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور أشد شراسة

- بؤرة إنفلونزا الطيور H5n2 ليست خطيرة والتحصينات ستتعامل معها

الحسيني: h5n2 عترة جديدة من إنفلونزا الطيور تهدد الثروة الداجنة



عترة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور تضرب من جديد، بشراسة مؤثرة تأثير كبير على سوق الدواجن، وترفع سعر الكيلو منها الي 40 جنيهًا، والبيطريون يحذرون من موجة عالية من حالات الوفيات للدواجن والطيور بصفة عامة.



وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة البيطريين، ورئيس لجنة الادوية والشركات، إنه تم اكتشاف وجود عترة جديدة من مرض إنفلونزا الطيور تحمل اسم H5N2 وهي من النوع شديد الضراوة، ويجري حاليا بدء اختبارات خاصة بالفيروس تمهيدا لإنتاج لقاح حكومي لمكافحة العترة الجديدة والحد من مخاطرها على قطاع الإنتاج الداجني.



وأكد العبد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان مصدر العترة مزرعة بط بالدقهلية ونتج عنها حالات نفوق كثيرة في الطيور وخاصة الدواجن، مضيفًا أن إنفلونزا الطيور مستوطنة بمصر منذ عام 2006.



وأوضح عضو مجلس البيطريين، أن معركة طواحين الهواء، نتجت لعدم وجود خطة للقضاء على الفيروس من جذوره، مشيرًا الى انه تم الاكتفاء بفتح باب لاستيراد لقاحات لإنفلونزا الطيور، من الصين وأنها لا تجدي نفعا، بسبب اختلاف نوع العترة بمصر عن نظيرتها بالصين، وتختلف العترة من بلد لآخر.



وأشار العبد، إلى أنه لحل المشكلة يجب ارجاع الأطباء البيطريين بمزارع الدواجن مرة اخرى، والاعتراف بدورهم الهام في السيطرة على الأمراض والأوبئة ومعالجتها، مضيفًا أن الطبيب البيطري هو من يستطيع زيادة القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية والداجنة.



وأضاف، أنه يجب الاعتراف بالمشكلة أولا، ووضع خطة قومية للقضاء على الفيروس والذي هو بمثابة الحرب البيولوجية، مشيرا إلى أنه يجب زيادة الدور التوعوي والبحثي والارشادي للأمن الحيوي وكيفية تأمين المزارع، وعمل التحصينات بصفة دورية.



وأكد الدكتور زكريا الشناوى، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الداجنة، إن عترة إنفلونزا الطيور المعروفة بـ H5n2""، والتى أعلنت وزارة الزراعة عن اكتشافها مؤخرا، ليست عترة جديدة، وغير خطيرة، مشيرا إلى أنها معروفة بالنسبة للمتخصصين من أساتذة الفيروسات منذ عام 2016، وأنه يجب عدم تدخل غير المتخصصين بإبداء الرأى وتهويل الموقف للعامة، وأن ذلك دور أساتذة الفيروسات والمراكز البحثية لتوضيح خطورة الفيروس من عدمه، ومصر غنية بأساتذة متخصصين، ومن أكفأهم حول العالم.



وأوضح الشناوى، فى بيان أن الفيروس تم اكتشافه بأحد مزارع البط غير الملتزمة بعمليات التحصين، وأن التحصينات القديمة والموجودة حاليا قادرة على التعامل معها، خاصة أن تلك العترة من الإنفلونزا ليست خطيرة بالشكل الذى يتم الترويج له، لافتا إلى أن الفيروس لم يظهر على أي دواجن سواء البيضاء أو البلدى، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة من وزارة الزراعة، وهيئة الخدمات البيطرية على كافة المزارع والتأكد من إجراء عمليات التحصين بها، مشيرا إلى أن المزارع غير المنتظمة بالتحصينات تمثل خطرا على باقى المزارع.



وأضاف مقرر لجنة الثروة الداجنة أن هذه الفيروسات تظهر فى بؤر صغيرة للتربية، مثل المنازل، أو المزارع الصغيرة ذات الأعداد التى تتراوح من 300 إلى 400 طائر، مؤكدا أنه للسيطرة على فيروس إنفلونزا الطيور فى مصر لابد من أن تكون التحصينات حملة جماعية، وتشمل كل الطيور الموجودة، وليس الدواجن فقط، أو أحد أنواع الطيور بعينه دون باقي الأنواع.



وأشار إلى أن الدواجن التى تحت الإشراف البيطرى، لا تتعرض لأي أمراض، مؤكدا على ضرورة تعيين الأطباء البيطريين بصفتهم الأٌقدر فى تشخيص المرض فور حدوثه، وبالتالى منع انتشاره، والحفاظ على الثروة الداجنة، حيث تكمن الخطورة الوحيدة فى إهمال مربيين تحصين طيورهم، لافتا إلى ضرورة التأكد من التزام المزارع بمعايير الأمن الحيوى، لمنع دخول العدوى للطيور الموجودة بها.



قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة البيطريين،مقرر لجنة حقوق الحيوان، تم اكتشاف عترة جديدة من مرض إنفلونزا الطيور تحمل إسم H5N2 وهي من النوع شديد الضراوة.



وأكد الحسيني في تصريحات لصدى البلد، أن جار عمل اختبارات خاصة بالفيروس تمهيدا لإنتاج لقاح حكومي لمكافحة العترة الجديدة والحد من مخاطرها علي قطاع الإنتاج الداجني.



وأوضح عضو المجلس، أنه يجب عمل حملات توعية، لأصحاب المزارع، لكيفية الوقاية من الفيروسات، و توضيح كيفية تغطئه وفصل العنابر.



كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، قد أعلنت اكتشاف نوع جديدة لمرض أنفلونزا الطيور" h5n2 " نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه فى إحدى مزارع "البط " التى لا تطبق الأمان الحيوى.