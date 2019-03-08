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فن

ريمكس لـ رامى رفعت وتيتو لأغنية بوم بوم تكك بطريقة كوميدية.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:07 م
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان رامى رفعت، نجم برنامج صوت الحياة توزيع جديد لأغنية " بوم بوم تكك " الشهيرة على صفحته على الفيس بوك.

وجاء برفقته المطرب يوسف تيتو وهو يغنى باللغة الإنجليزية أما "رامى" فغنى باللغة العربية بطريقة كوميدية.

يذكر أن رامى رفعت أحيا مؤخرا حفلا بساقية الصاوى برفقة فريق ميوزيكانتى والذي اعتمد على تقديم أغانى قديمة وحديثة بتوزيعات جديدة ومختلفة على اذان الجمهور، وحققت الحفل نجاحا كبيرا.

من ناحية أخرى يستعد رامى رفعت لتصوير أغنية "أول حب" من ألبوم "خطوة فى حياتى والكليب من إنتاج شركة pause production للمنتج ميدو منيب.

والأغنية من كلمات أسامة محرز وألحان محمد خلف وتوزيع محمد العشى وميكس محمد طعيمة و ماستر محمد صقر.

وعرف الجمهور رامى رفعت لأول مرة من خلال برنامج المسابقات الشهير صوت الحياة وبعدها قدم أكثر من أغنية منفردة وبعدها انضم لفرقة أيامنا الحلوة واليوم انضم لمشروع ميوزيكانتى وهو من نوعية المسرح الغنائى .



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