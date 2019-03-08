ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مشروع يغير قواعد اللعبة.. صحيفة أمريكية تشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة .. مستشار عقاري: مصر تعد أكبر مشغل في إفريقيا.. عملية ونقل الموظفين الحكوميين سيقلل البيروقراطية

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:31 م
صدى البلد
شادي عبدالله
واشنطن تايمز: الدولة المصرية شهدت 25 انتقالا لعواصم في تاريخها
المطورون العقاريون: باعنا 40 % من الشقق السكنية و 100 % من المنازل
مسؤول بالعاصمة الجديدة: نقل الوزارات سيدر دخلا على الدولة

وصفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية العاصمة الإدارية الجديدة بأنها مشروع يغير قواعد اللعبة في مصر، لافتة إلى أن الدولة شهدت قرابة 25 انتقالا لعواصم في عصور الفراعنة والسلاطين والملوك.

وأوضحت أن مصر تشهد الآن انتقالا للعاصمة من مدينة تطل على نهر النيل وهي القاهرة إلى مدينة أخرى لا يمر بها النيل، وذلك بعد 23 قرنا من نقل الإسكندر الأكبر عاصمة مصر إلى الإسكندرية بدلا من مدينة ممفيس.

وأضافت أن الحكومة تقول إن القاهرة المكتظة بالسكان لم تعد تصلح كمقر للوزارات وأن بناء العاصمة الجديدة ساعد في خفض معدل البطالة إلى أقل من 10 في المائة، وهو أدنى معدل للبطالة منذ عام 2011.

ونقلت الصحيفة عن محمد عبد الله، رئيس مجموعة شركات كولدويل بانكر العقارية قوله إن "البنية التحتية في القاهرة قديمة بالفعل، والحكومة لديها خياران إما إصلاح البنية التحتية في مدينة عمرها ألف عام أو البدء في بناء مدينة جديدة يمكن أن يستوعب النمو السكاني ويجعلنا قادرين على المنافسة مع بقية العالم."

وتابع: "كان لدي شكوكي حول المشروع عندما بدأت الحكومة بالحديث عنه ، لكنني حاليا أقل قلقًا بعدما رأيت كيف تتطور الأمور على الأرض في العاصمة الجديدة"، وأكد: "في واقع الأمر، المدينة الجديدة تمنح سوق العقارات زخما".

وذكرت الصحيفة أن مطورين عقاريين قالوا إنهم باعوا 40 في المائة من الشقق السكنية و 100 في المائة من المنازل، وتؤكد أرقام هذه المبيعات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحاجة إلى بناء المزيد من المدن لاستيعاب النمو المتسارع في ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وقال المستشار في مجال العقارات هشام العبد إن الحكومة المصرية تعد أكبر مشغل في إفريقيا، وعملية نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الجديدة ستقلل البيروقراطية المتضخمة، وأوضح أن هذا سيسعد المستثمرون المصريون والدوليون.

وأوضح أحمد الهلالي، مسؤول متابعة الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه بمجرد نقل الوزارات للعاصمة الجديدة ستصبح مرافقها في وسط المدينة مصدر دخل للدولة، حيث يمكن بيعها أو استخدامها تجاريا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية أن عدد سكان مصر يرتفع بمعدل مذهل يبلغ 2.5٪ سنويًا، وهذا يعني أن هذه مصر التي يبلغ عدد سكانها 101 مليون نسمة يجب أن تجد أماكن تستوعب إقامة ما يقرب من عدد سكان مدينة هيوستن الأمريكية وتوفير فرص عمل لهم.

ولكن واشنطن تايمز أكدت أن هذا النمو السكاني من المرجح أن يدفع مصر بقوة إلى أن تصبح من أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2030، وفي الوقت نفسه، يلتهم الازدحام المروري في القاهرة وحدها 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي السنوي، بحسب البنك الدولي، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة أن 35 في المائة من مياه القاهرة تتسرب من الأنابيب المتداعية.

ترشيحاتنا

ثلاثة في واحد.. تغييرات كاملة للواتساب والماسنجر وإنستجرام

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

تامر بدوي ناعيا ابنة عمرو بركات: ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة

ياسمين الخطيب تتألق بفستان أحمر في أحدث طلاتها.. صور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

الأرصاد: طقس غدا دافئ نهارا يصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 23

في اليوم العالمي للمرأة .. بالأرقام مكاسب تاريخية لسيدات مصر في عهد السيسي

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 مارس 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟