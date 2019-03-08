مشروع يغير قواعد اللعبة.. صحيفة أمريكية تشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة .. مستشار عقاري: مصر تعد أكبر مشغل في إفريقيا.. عملية ونقل الموظفين الحكوميين سيقلل البيروقراطية

واشنطن تايمز: الدولة المصرية شهدت 25 انتقالا لعواصم في تاريخها

المطورون العقاريون: باعنا 40 % من الشقق السكنية و 100 % من المنازل

مسؤول بالعاصمة الجديدة: نقل الوزارات سيدر دخلا على الدولة



وصفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية العاصمة الإدارية الجديدة بأنها مشروع يغير قواعد اللعبة في مصر، لافتة إلى أن الدولة شهدت قرابة 25 انتقالا لعواصم في عصور الفراعنة والسلاطين والملوك.



وأوضحت أن مصر تشهد الآن انتقالا للعاصمة من مدينة تطل على نهر النيل وهي القاهرة إلى مدينة أخرى لا يمر بها النيل، وذلك بعد 23 قرنا من نقل الإسكندر الأكبر عاصمة مصر إلى الإسكندرية بدلا من مدينة ممفيس.



وأضافت أن الحكومة تقول إن القاهرة المكتظة بالسكان لم تعد تصلح كمقر للوزارات وأن بناء العاصمة الجديدة ساعد في خفض معدل البطالة إلى أقل من 10 في المائة، وهو أدنى معدل للبطالة منذ عام 2011.



ونقلت الصحيفة عن محمد عبد الله، رئيس مجموعة شركات كولدويل بانكر العقارية قوله إن "البنية التحتية في القاهرة قديمة بالفعل، والحكومة لديها خياران إما إصلاح البنية التحتية في مدينة عمرها ألف عام أو البدء في بناء مدينة جديدة يمكن أن يستوعب النمو السكاني ويجعلنا قادرين على المنافسة مع بقية العالم."



وتابع: "كان لدي شكوكي حول المشروع عندما بدأت الحكومة بالحديث عنه ، لكنني حاليا أقل قلقًا بعدما رأيت كيف تتطور الأمور على الأرض في العاصمة الجديدة"، وأكد: "في واقع الأمر، المدينة الجديدة تمنح سوق العقارات زخما".



وذكرت الصحيفة أن مطورين عقاريين قالوا إنهم باعوا 40 في المائة من الشقق السكنية و 100 في المائة من المنازل، وتؤكد أرقام هذه المبيعات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحاجة إلى بناء المزيد من المدن لاستيعاب النمو المتسارع في ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا.



وقال المستشار في مجال العقارات هشام العبد إن الحكومة المصرية تعد أكبر مشغل في إفريقيا، وعملية نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الجديدة ستقلل البيروقراطية المتضخمة، وأوضح أن هذا سيسعد المستثمرون المصريون والدوليون.



وأوضح أحمد الهلالي، مسؤول متابعة الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه بمجرد نقل الوزارات للعاصمة الجديدة ستصبح مرافقها في وسط المدينة مصدر دخل للدولة، حيث يمكن بيعها أو استخدامها تجاريا.



ولفتت الصحيفة الأمريكية أن عدد سكان مصر يرتفع بمعدل مذهل يبلغ 2.5٪ سنويًا، وهذا يعني أن هذه مصر التي يبلغ عدد سكانها 101 مليون نسمة يجب أن تجد أماكن تستوعب إقامة ما يقرب من عدد سكان مدينة هيوستن الأمريكية وتوفير فرص عمل لهم.



ولكن واشنطن تايمز أكدت أن هذا النمو السكاني من المرجح أن يدفع مصر بقوة إلى أن تصبح من أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2030، وفي الوقت نفسه، يلتهم الازدحام المروري في القاهرة وحدها 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي السنوي، بحسب البنك الدولي، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة أن 35 في المائة من مياه القاهرة تتسرب من الأنابيب المتداعية.

