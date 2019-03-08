محافظ القاهرة: تنفيذ 40 إزالة لمبان مخالفة بالشرابية والخليفة

نفذت أجهزة الأحياء بمحافظة القاهرة، 40 إزالة لمبان تشكل خطورة داهمة بأحياء الشرابية والخليفة ومبان مخالفة وبدون ترخيص، وإزالات بالمهد ورفع إعلانات مخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق.



وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال - في تصريحات اليوم الجمعة- أنه تم خلال الأسبوع الماضي التصدي في المهد لخمس محاولات للبناء المخالف بأحياء شبرا وحدائق القبة والأميرية وحالتين بالمعصرة، وكذلك تم استرداد قطعة أرض وإزالة التعديات عليها بحى طرة.