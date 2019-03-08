لطفى لبيب لـ صدى البلد: أستعد لفيلم جديد مع أحمد حلمي

أكد الفنان لطفى لبيب أنه بخير وما زال يتلقى العلاج الطبيعى لعودته لحالته الصحية الطبيعية، مضيفا أنه لن يعتزل الفن مستنكرا انتشار تلك الشائعة.



ولفت "لبيب" في تصريح لـ صدى البلد، إلى أنه يستعد لفيلم سينمائى كبير برفقة الفنان أحمد حلمى والذى يحبه كثيرا، وقدم معه من قبل فيلم "عسل أسود" الذي حقق نجاحا كبيرا، متوقعا أن يحقق الفيلم الجديد نفس نجاح "عسل اسود".



يذكر أن لطفى لبيب تعرض مؤخرا لجلطة فى المخ أصابته بشلل بسيط في قدميه وحاليا يتلقى العلاج الطبيعى للعودة.



وكرم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، لطفي لبيب، تقديرا لجهوده ومسيرته الفنية.