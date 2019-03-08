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في اليوم العالمي للمرأة .. بالأرقام مكاسب تاريخية لسيدات مصر في عهد السيسي

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:10 م
صدى البلد
أمل مجدى
يحتفل العالم اليوم 8 مارس بيوم المرأة العالمي، في الوقت التي تعيش المرأة المصرية فيه أزهى عصورها وتحصل على الكثير من المكاسب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى الكثير من الاهتمام للمرأة وأوضاعها من اليوم الأول لتوليه زمام الأمور في الوطن ولثقته أنها تمثل شريكا أساسيا في التنمية، ومن خلال التقرير التالي نرصد أهم مكاسب المرأة في عهد السيسي.

تعتبر الأرقام عاملا مهما في تقدير المكاسب التي حصلت عليها المرأة ووفقا للجهاز المركزي للمحاسبات بلغت نسبة المرأة فى 2018، بمجلس الوزراء 24%، بينما بلغ عدد القاضيات 66 قاضية، ونسبة تمثيلها بالسلك الدبلوماسى 24.8%، وفى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية 12.5% من إجمالى الأعضاء، وفى التعليم هناك 49.2% من المقيدين بالتعليم من الفتيات فى مقابل 50.8% للذكور.

واشتملت الحكومة على 8 وزيرات لتمثلن بذلك 25% منها لأول مرة في تاريخها، وهن: وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الثقافة، إيناس عبدالدايم، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد.

وتضمنت المواد الجديدة الخاصة بالمرأة في الدستور تمثيل مناسب لها في البرلمان، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للنساء، إلى جانب ضمان حقها في التعيين في الهيئات والجهات القضائية.

كما خصص الرئيس السيسي حوالي 250 مليون جنيه لوزارة التضامن بهدف دعم تمويل مشروعات المرأة المعيلة، كما تم في عهد إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات.

مثل عام 2017 بداية انطلاق حقيقية للنساء في مصر بعدما أعلن الرئيس السيسي أن عام المرأة المصرية، مؤكدا حرصه على الاهتمام بها وبدورها في المجتمع، وهو ما بدأ بإعلان المجلس القومي للمرأة بدء حملة طرق الأبواب ومصر تستطيع بالتاء المربوطة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعديل أوضاع المرأة في المجتمع.

ونادية عبده التاريخ بعد تقلدها منصب محافظ البحيرة لأول مرة فى تاريخ مصر، وهذا النجاح التاريخي للمرأة فتح الطريق لنساء أخريات لتولى مناصب عليا فى سلم الهرم الوظيفي.

إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة

وأصدر الرئيس السيسي في عام 2016 قرارًا بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، لأول رة منذ تشكيله، مكلفًا إياه بإستراتيجية تمكين المرأة 2030.

وأصبحت السيدات يتقلدن أرفع المناصب في عهده، أبرزها منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي لأول مرة منذ 40 عامًا، وتولى حقيبة وزارة السياحة ووزارة الثقافة، لأول مرة للسيدات، وتم تعيين 4 نائبات للمحافظين.

يأتي هذا فضلًا عن اهتمام الرئيس بفكرة تمكين المرأة اقتصاديًا، لا سيما المرأه المعيلة، وإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر»، إلى جانب تكليف وزارة التضامن أيضًا بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم ميسرة، يقدمها بنك ناصر الاجتماعى، بقيمة 50 مليون جنيه، لإتاحة البنية التحتية التى تيسـر على المرأة والأسرة حياتها اليومية فى القرى الأكـثر احتياجًا، فضلًا عن إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذية المدرسية.

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