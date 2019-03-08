السفير الكندي: نفخر بدفاعنا عن حقوق المرأة

قال سفير كندا في القاهرة، جيس داتون، إنه مع حلول الثامن من شهر مارس من كل عام فإن المجتمع الدولي يزداد لديه الشعور بالمسئولية تجاه دور المرأة في المجتمع، اليوم الذي معه يزداد إلى إدراك وتقدير دور المرأة في بناء المجتمعات وضرورة معاملتها على أنها نصف المجتمع.



وأكد سفير كندا في القاهرة، خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة في مقر إقامة السفير في القاهرة، أن بلاده تتخذ من المساواة بين الرجل والمرأة حجر أساس في سياستها الداخلية والخارجية، قائلا: إن السفارة الكندية لديها مسئولياتها تجاه الاهتمام بالمرأة ودفع مشاركتها المجتمعية للأمام؛ إذ إن هناك العديد من الفعاليات التي تسعى السفارة لتنفيذها خلال شهر مارس الجاري.



وأبدى السفير جيس داتون فخره بون كندا من أوائل الدول التي ساندت المرأة، قائلا إن بلاده وعلى مدى عقود تعلي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وساهمت بشكل كبير في وضع المعايير الدولية التى تساند المرأة وتحفظ حقوقها، مضيفا: نفخر بأننا ندافع عن حقوق المرأة فى معظم المحافل.



وأضاف أن كندا لديها نهج راسخ قائم على أن النساء والفتيات اللائي يمكن أن يتعرضن للفقر والعنف، فإنهن لديهن القدرة على تحقيق تغيير حقيقي من حيث التنمية المستدامة والسلام؛ إذ كانت اول من أطلق «سياسة مساعدة نسائية» لمساندة المرأة.



وأكد سفير كندا بالقاهرة، أن يوم المرأة العالمي يأتى تأكيدًا وتقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة في مجتمعاتنا، قائلا: اننا نحتفل خلال هذا الشهر بحادثين هامين وهو يوم المرأة المصرية واليوم العالمى للمرأة، متمنيا ان يتم الإعلان عن شهر مارس كشهر المرأة في مصر.



وأضاف أن النهج النسائى هو مسألة العدالة الأساسية، وكذلك الاقتصاد الأساسى، مضيفا نحن نعلم أن تمكين المرأة فى مصر وكندا يجعل العائلات والبلدان أكثر ازدهارًا، هنا فى مصر نسعى جاهدين للعمل معكم جميعا لإدماج المساواة بين الجنسين فى معظم مجالات التعاون المجال السياسى، ودعمنا التنموى لبناء القطاع الخاص، ونظام التعليم، والمهارات الوظيفية للشباب.



وتابع إننا هنا اليوم لنحتفل بالتقدم الذي حققناه في هذا المجال، وبالمساهمات الفعالة والقيمة التى قامت بها المرأة في جميع المجالات، قائلا: لقد زرت الكثير من المحافظات في مصر دمياط والاسكندرية واسوان والتقيت العديد من السيدات الرائعات من مدرسات واصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، واصحاب حرف يدوية، مشيرًا إلى أن النساء تقوم بدور أساسي فى احداث التغيير ونعترف بهن كعوامل رئيسية هنا اليوم.



وأثنى السفير الكندي على الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة في تمكين المراة بجميع المجالات، مؤكدا: إننا ننظر لمشاركة السيدات في المواقع القيادية كالدكتورة مايا مرسي والثمانية وزيرات في الحكومة المصرية كدليل على ان المرأة تقوم بدور كبير وهام للغاية في مصر ولكونهن نماذج نسائية قيادية يحتذي بهن في المجتمع المصري، مما دفعنا الى الاحتفال برائدات التغيير، مشيرا إلى ان السفارة تقوم كل عام بتكريم عدد من السيدات المتميزات، ليس فقط لتفوقهن في مجالاتهن بل من خلال مساهمتهن في كافة المجالات من اجل النهوض بالمرأة.



وتم خلال الاحتفالية، تكريم العديد من النساء البارزات فى مصر وهن: نجوى عبدالله، عبلة عبد اللطيف، الدكتورة ماريان عازر، منى الخضيرى، أمينة غنيم.



جدير بالذكر أن برنامج «النوع الاجتماعي وإدارة المشروعات الصغيرة معا: صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قُدما»، هو برنامج تدريبي أساسي لإدارة المشروعات يهدف لتطوير مهارات ريادة الأعمال من منظور النوع الاجتماعي في الاقتصادات النامية والاقتصادات في طور التحول، وخاصة المرأة شبه الأمية.