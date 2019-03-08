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ديني

مفتي الجمهورية: دعم أبطال الجيش في حروبهم لحماية الوطن واجب شرعي

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وجه الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، رسالة تقدير وإعزاز لأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام قائلا: إن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالى والنفيس ويرون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات وجماعات الغدر والضلال التى تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره.

وقال مفتى الجمهورية فى رسالته التى وجهها للقوات المسلحة ، اليوم الجمعة إن كافة جموع الشعب المصرى يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن فى مواجهة جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وأضاف: تتحملون بكل أمانة وفخر حماية التراب الوطنى بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان ، ولا تبخلون مطلقا فى تقديم الغالى والنفيس لتحقيق استقرار الوطن وأمنه، مؤكدا أن دعم أبطال القوات المسلحة فى حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال "واجب شرعى ووطنى".

وجدد مفتى الجمهورية تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة ، لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره ، مطالبا قوات الجيش بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون "حماة الوطن" وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار فى مصر والمنطقة العربية.

وقال فضيلة المفتى: يأتي "يوم الشهيد" باعتباره يوما للوفاء لأبطال القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأنفسهم في سبيل حماية تراب الوطن ، وباعتباره أحد ألوان التقدير الوطني لهذه الجهود الوطنية المشرفة لقواتنا المسلحة الباسلة في مختلف المجالات "يد تحمي وتحرس وتحمل السلاح ، وأخرى تبني وتعمر وترفع راية الكفاح" .

ودعا مفتى الجمهورية المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ، وأن يدعموا مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الجيش دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب ، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة فى حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة والوطن بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.. وأن يحفظ مصر وأهلها بحفظه الجميل وأن تنعم دائما مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والرقى مصداقا لقول الله تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" .

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق 9 مارس من كل عام فى ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض ،رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف تكريما له وفخرا ببطولاته التى جسدت أسمى معاني التضحية والفداء التى كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ والعصور.

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