تحرير ١٩٩١ محضرًا في حملات تموينية خلال فبراير بالشرقية

أكدت "فايزة عبد الرحمن" مدير مديرية تموين الشرقية أنه تم التشديد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.



وأضافت وكيل مديرية تموين الشرقية أن الحملات أسفرت عن تحرير ١٩٩١ محضرًا متنوعًا منها تحرير (١٤٠٦) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و تحرير (٥٨٥ ) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .



وأشارت "فايزة عبد الرحمن" إلى أن الحملات التموينية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط ٣ طن و٨٠٠ كيلو دقيق بلدى 82% و٦٦٠ كيلو سكر و٦٠٣٠ عبوة زيت جميعهم مدعمين من قبل الدولة وذلك قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء كما تم صبط ٩٠٠ زجاجة خل و٦٠ كيلو لحوم و٤٥ كيلو أسماك و٤٣ كيلو دجاج و٣٥ عبوة سلع غذائية متنوعه منتهية الصلاحية و٣٠٠ شيكارة سماد يوريا و٣ طن كربونات كالسيوم و٣٥٠ كيلو خامات تصنيع و٥٠٠وحدة تستخدم فى عمليه الإنتاج وذلك فى إطار الحملات الرقابية والتفتيشية المستمرة لضبط الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وللتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.