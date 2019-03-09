السعودية تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2021

فازت المملكة العربية السعودية، بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021، بعد أن حصد ملف الاستضافة المقدم من الاتحاد السعودي للعبة على أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن استضافة المملكة لكأس العالم لرفع الأثقال امتداد إلى تنظيم المملكة للتظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشيا مع رؤية المملكة 2030.



